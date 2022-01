Sikeresen folytatódott a januári oltási akció, amelynek második hetében több mint 142 ezer oltást adtak be három nap alatt – közölte György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára és az oltási munkacsoport vezetője. Emlékeztetett: a januári oltási akcióban minden hét második felében, csütörtök és péntek délután, valamint szombaton 10 és 18 óra között várják azokat, akik meg akarják kapni a koronavírus elleni vakcinát. Ezeken a napokon előzetes időpontfoglalás nélkül, helyszíni regisztrációval lehet az oltást beadatni.

Az akcióban 101 kórházi oltóponton és további 115 szakrendelőben várják az oltásra jelentkezőket, valamint a háziorvosok is oltanak – emelte ki az oltási munkacsoport vezetője. Hozzátette, hogy az oltóanyagok rendelkezésre állnak mind a központi oltóhelyeken, mind pedig a háziorvosoknál.

Míg január első hetében több mint 135 ezer vakcinát adtak be három nap alatt, az oltási akció második hetében három nap alatt 142 ezer oltást sikerült beadni. Ezek 77 százaléka harmadik oltás volt – ismertette György István, aki örvendetesnek nevezte, hogy ismét csaknem 20 ezren vették fel az első oltást.

Az oltás azért fontos, mert az omikron-variáns rendkívül fertőzőképes, valamint azért is, mert a kormány döntött arról, hogy a jövőben a védettségi igazolvány oltási igazolvánnyá alakul – emelte ki az oltási munkacsoport vezetője. Kérte továbbá, hogy aki már négy hónapnál régebben kapta meg a második oltást, vegye fel a harmadikat is, különben az igazolványa nem lesz érvényes. Hozzátette, hogy az oltási igazolvánnyal kapcsolatos információk néhány napon belül jelennek meg.

György István emlékeztetett, hogy az orvostudomány álláspontja, hogy az idő múlásával a szervezet védettségi szintje csökken, míg a harmadik oltás felvételével 90 százalék körülire emelkedik.

Nem szabad bízni abban, hogy az átesettség megfelelő védettséget jelent

– figyelmeztetett. Az orvosi protokoll szerint azoknál, akik megfertőződtek, és még nem kapták meg az oltásukat, javasolt, hogy „a gyógyulást követően azonnal oltassák be magukat” – tette hozzá.

György István hangsúlyozta: a kormány foglalkozott a negyedik oltás kérdésével, ami felvehető lesz az idősek, a krónikus betegek, az immunválaszt csökkentő kezelésben részesülők és a transzplantáltak esetében, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma által felsorolt betegségcsoportokban.

Kitért arra is, hogy az 5–11 év közöttiek korcsoportjában már mintegy 67 ezer oltást adtak be. Továbbra is érkeznek az oltóanyagok, jelenleg további több mint 50 ezer gyerek mindkét oltására elég oltóanyag van tartalékban.

Oltási akció a kórházi és járásközponti oltópontokon az alábbi időpontokban lesz:

2022. január 20-án és 21-én délután 2 és 6 óra között,

2022. január 22-én délelőtt 10 és délután 6 óra között,

2022. január 27-én és 28-án délután 2 és 6 óra között,

2022. január 29-én délelőtt 10 és délután 6 óra között.

A háziorvosok is folytatják az oltást a rendelési időben, őket emellett arra kérik, hogy januárban legalább egy péntek délután és szombaton is oltsanak előzetes bejelentkezés nélkül.

Az elmúlt napon országszerte 6851 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, meghalt 94 beteg. Kórházban 2689 beteget ápolnak, közülük 217-en vannak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma 6 321 039, közülük 6 062 346 fő már a második oltását is megkapta, a harmadik oltás lehetőségével 3 423 900-an éltek.

(Borítókép: Vajda János / MTI)