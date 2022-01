Csaknem 15 ezren fertőződtek meg az elmúlt 24 órában

Az elmúlt 24 órában 14 890 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Magyarországon, 8039-cel többet, mint egy nappal korábban – derül ki a kormányzati tájékoztató portál keddi adataiból.

A fertőzöttek száma ezzel 1 369 974 főre nőtt a pandémia kezdete óta, míg az aktív betegek száma 147 573. Jelenleg 2645 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 208-an vannak lélegeztetőgépen.

Meghalt 85 ember koronavírusban, a járvány következtében elhunytak száma így 40 686 főre emelkedett.

Eddig 6 322 905 embert oltottak be, közülük 6 066 056-an már a második oltást is megkapták, míg 3 430 445 fő a harmadik vakcinát is felvette.

A védettségi igazolvány február 15-től oltási igazolvánnyá alakul, és csak azok számára lesz érvényes, akik a harmadik oltásukat hat hónapon belül felvették.

Az elmúlt hetekben Budapest gócponttá vált, sőt a tavaly márciusi 11 748 fős rekord is megdőlt, az előző héten ugyanis 14 078 új fertőzést regisztráltak a fővárosban.

(Borítókép: Ápolónő egy kórház belgyógyászati osztályán a Covid-betegek számára kialakított részlegben 2021. október 14-én. Fotó: Veres Nándor / MTI)