Este túlnyomóan derült vagy gyengén fátyolfelhős időre számíthatunk, majd hajnaltól elkezd növekedni a felhőzet. Számottevő csapadék azonban hajnalban nem valószínű – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Helyenként párássá válik a levegő, és foltokban akár köd is képződhet. A déli, délnyugati szél az északi megyékben nyugatira, északnyugatira fordul, megélénkül, főként a hegyekben meg is erősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 1 és mínusz 7 fok között alakul, de a szélcsendes, fagyzugos részeken ennél több fokkal hidegebb is lehet.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szöveges figyelmeztető előrejelzése szerint csütörtök reggelig a kritériumoknak megfelelő veszélyes időjárási jelenség nem várható. Csütörtökön azonban a késő délelőtti, déli órákban északnyugat, észak felől markáns hidegfront érkezik, amely viszonylag gyorsan át is vonul az országon.

A front mentén elsősorban az északi, északnyugati megyékben átmenetileg nagyobb területen is viharossá fokozódhat az északnyugati, nyugati szél. Emiatt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. A legerősebb lökések általában az óránkénti 60-75 kilométeres sebességet is elérhetik, de a fronthoz kötődő záporok környezetében esetleg az óránkénti 75-80 kilométeres sebességet is meghaladhatják.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

A fronthoz kapcsolódóan egy gyorsan mozgó záporos csapadékzóna éri el az Észak-Dunántúlt, amely délkelet felé halad. A meteorológusok szerint a csapadék nagy eséllyel hó lesz, az északnyugati tájakon akár zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarok miatt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Elsősorban Borsod, Szabolcs határhoz közeli részein már a kezdeti időszakban, csütörtök délelőtt is a havazás, havas eső lesz a jellemzőbb. Akár négy centiméteres friss hótakaró is kialakulhat holnap éjfélig, néhol azonban ennél vastagabb is lehet. Az ország többi részén inkább csak lokálisan alakulhat ki a délutáni, esti hózáporokból hóréteg, de két centiméternél vastagabb hótakaró nem valószínű. Hozzáteszik, hogy a csütörtök reggeli, délelőtti órákban a délnyugati tájakon átmeneti, gyenge ónos eső nem zárható ki az érkező hidegfront előtt.

(Borítókép: Czeglédi Zsolt / MTI)