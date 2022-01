Nem akarják beadni a negyedik oltást a magyar orvosok

Bár a gyakorlatban már elkezdődött a negyedik oltás beadása Magyarországon, az ezzel kapcsolatos szakmai ajánlást egyelőre nem adták ki az illetékes szervek. Emiatt az orvosok többsége kivár.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter legutóbb a kormányinfón azt mondta, hogy a negyedik oltást a háziorvossal való konzultáció alapján bárki megkaphatja. A koronavirus.gov.hu-n szintén azt írják, hogy bárki kérheti a negyedik vakcinát, akit négy hónapnál régebben oltottak be legutóbb.

Ennek ellenére az EESZT honlapján még mindig nem lehet negyedik oltásra jelentkezni, valamint az orvosok egyelőre a szakmai ajánlást sem kapták meg erről. György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az oltási munkacsoport vezetője még pénteken ígérte meg, hogy hamarosan lesz lehetőség a negyedik oltásra regisztrálni, de ez azóta sem indult el.

Az oltópontokon viszont sokan már közvetlenül, előzetes regisztráció nélkül jelentkeznek az újabb vakcinára.

Őket aztán vAGY BEOLTJÁK A NEGYEDIK DÓZISSAL, VAGY NEM.

A Népszavának az egyik oltóponton dolgozók azt nyilatkozták, hogy ők még egyáltalán nem adtak be negyedik oltást és egyelőre formanyomtatványt sem kaptak ennek igényléséhez.

Több alkalommal volt már, hogy jött beteg negyedik oltásra, de elküldtük, mert szakmai eljárásrend hiányában nem tudunk felelős döntést hozni, az orvosaink pedig így nem vállalták a felelősséget

– nyilatkozták, hozzátéve, hogy abban bíznak, csütörtök előtt megkapják azt az ajánlást, ami az oltóorvosnak segíthet eldönteni, hogy beadhatja-e a vakcinát.

„Múlt csütörtök óta egész nap égnek a vonalak, egyfolytában kérdezik, hogy mit kaphatnak nálunk negyedikre. Egy 80 éves hölgy naponta többször is hív minket, szeretné mihamarabb beoltatni magát. Pedig amíg nem hoz egy papírt arról, hogy javasolják az újabb vakcinát, addig nem merjük beoltani. Ilyen igazolást azonban eddig még egyik páciensünk sem hozott” – vázolták a helyzetet az orvosok.

Egy másik oltóponton, egy budai kórházban is hasonló tapasztalatokról számoltak be. Annak az intézménynek a vezetője már telefonon iránymutatást is kért a kormányhivataltól, ahol azt tanácsolták:

ne bonyolítsák túl, aki kéri a negyediket, annak adják be.

„Ma délelőtt körülbelül száz nem fogadott hívásom volt, miközben másik 130 beteget személyesen is fogadtam”– mondja egy Budapest közeli község háziorvosa, akit rengeteg páciense keres a negyedik oltással kapcsolatban, és a több mint száz nem fogadott hívásból alig néhány visszahívásra maradt energiája (holott újév előtt két nappal visszahívási kötelezettséget rendelt el a miniszter a háziorvosok számára).

A háziorvos ezenkívül arról is beszámolt, hogy rengeteg koronavírusgyanús vagy -fertőzött pácienssel kell foglalkoznia.

Ebbe egyszerűen nem fér bele az amúgy egészséges, de negyedik oltást kérőkkel a konzultáció, vagy szakmai ajánlás írogatása az oltópontoknak

– mondja.

Arról, hogy szükséges-e a negyedik oltás beadása, és hogy lehet-e káros, szakírónk foglalkozott egy hosszabb cikkben.

(Népszava)

(Borítókép: Oltáshoz előkészítik a Johnson & Johnson leányvállalata a Janssen egyadagos koronavírus elleni vakcináját a pásztói Margit Kórházban kialakított oltóponton 2022. január 14-én. Fotó: Komka Péter / MTI)