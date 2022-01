Kitört a madárinfluenza Szabolcsban, 37 ezer madarat kell leölni

Felütötte a fejét a madárinfluenza egyik, magas patogenitású madárinfluenza változata a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Csengerújfalun, nem is akárhol: a fertőzés egy 37 ezer egyedet számláló gazdaságban indult útnak, ahol most mindegyiket leölik – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

A pecsenyekacsa-tartó csengerújfalui gazdaságban először a kacsák takarmány- és vízfogyasztásának jelentős csökkenése, valamint az állatok mortalitásának növekedése hívta fel a figyelmet a madárinfluenzára. A gyanút aztán megerősítette, hogy a Nébih laboratóriuma kedden ki is mutatta a vírus jelenlétét az állatok közt.

A hatóság az érintett gazdaság vonzáskörzetében is megtette a szükséges járványvédelmi lépéseket. A kitörés helyszíne körül a 3 kilométeres sugarú védőkörzet, valamint a 10 kilométeres sugarú felügyeleti (megfigyelési) körzet felállítása megtörtént. Tekintettel arra, hogy mindkettő átnyúlik az országhatáron, és így romániai területeket is érint, az országos főállatorvos azonnal értesítette az esetről a román állategészségügyi hatóságot.

A Nébih ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a járványvédelmi előírások szigorú betartása az ország más területein is kiemelten fontos és kötelező.

Ismételten felhívjuk a baromfitartók figyelmét, hogy a madárinfluenza-veszély továbbra is valós probléma, a betegség bárhol felütheti a fejét. Éppen ezért nyomatékosan kérjük a gazdákat, hogy fokozottan ügyeljenek baromfiállományuk védelmére, és tartsák be a járványvédelmi előírásokat! Az ország magas kockázatú területein pedig továbbra is kötelező a baromfik zártan tartása