Müller Cecília: Már az omikron az uralkodó variáns Magyarországon is

Hazánkban is uralkodóvá vált az omikron-variáns. A koronavírus-megbetegedések 87 százalékát ez a vírusvariáns okozza – közölte Müller Cecília országos tiszti főorvos a magyar kormány közösségi oldalán közzétett videóban.

Ennek a mutációnak a fertőzőképessége rendkívüli mértékű, ezért nagyon fontos, hogy az oltottak is megfertőződhetnek. Müller Cecília felhívta a figyelmet: az oltások felvétele jelentősen csökkenti a fertőzés lefolyásának súlyosságát. Minden védőoltás felvétele növeli a védelmet a koronavírussal szemben. Az oltatlanok vannak a legnagyobb veszélyben – tette hozzá a tiszti főorvos.

A 12 év feletti életkorban javasolják mindenki részére a harmadik oltás felvételét abban az esetben, ha a második oltás felvételét követően már négy hónap elmúlt – mondta Müller Cecília.

Meg kell erősítenünk azt is, hogy akik átestek a betegségen, nyilvánvalóan egy immunreakció kialakul a szervezetükben, valamilyen fokú védettség, ami jellemzően rövid ideig tart, és nem elégséges

– emelte ki a szakember, aki ezzel hívta fel a figyelmet arra, hogy azok számára, akik elkapták a koronavírust, a védőoltások jelentenek nagyobb védelmet.

Müller Cecília arra kér mindenkit, hogy a januári oltási akciónapokon kérje az oltást. Minden csütörtökön és pénteken délután, illetve minden szombaton előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül lehet oltáshoz jutni az oltóhelyeken, valamint a háziorvosoknál az előre megjelölt szombati napokon.

Magyarországon ismét emelkednek az esetszámok, összesen 14 890 új koronavírusos megbetegedést igazoltak az elmúlt napon, meghalt 85 beteg. Jelenleg 2645 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 208-an vannak lélegeztetőgépen. Eddig 6 322 905 embert oltottak be, közülük 6 066 056-an már a második oltást is megkapták, míg 3 430 445 fő a harmadik vakcinát is felvette.

Amit a hétvégi oltási akcióról tudni kell

A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik oltás felvételével ismét 80-90 százalékra emelhető a védettség. A megerősítő oltás a 12–17 éves korosztályban is felvehető – hívja fel a figyelmet a kormányzati tájékoztató oldal. Mindenkinek azt javasolják, hogy vegyenek részt a csütörtökön, pénteken és szombaton rendezett oltási akciókban.

Az átoltottság további növelése és a járvány újabb hullámának megfékezése érdekében januárban minden csütörtök és péntek délután, valamint szombaton oltási akciót szerveznek a kórházi oltópontokon és a kijelölt járásközponti szakrendelőkben, emellett a háziorvosok is szerveznek oltási akciónapokat. Ezúttal is előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval lehet felvenni az oltást. Kiemelték: továbbra is várják az oltatlanokat és azokat is, akik már négy hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat.

Melyik vakcina érhető el az oltópontokon?

A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani:

Pfizer,

Moderna,

AstraZeneca,

Janssen,

Sinopharm.

Az oltóorvosok segítenek majd a legmegfelelőbb vakcinát kiválasztani az oltakozáshoz.

Kik vehetnek részt az oltási akcióhéten?

Az oltási akciónapokon minden 12 év feletti részt vehet. Az 5–11 éves gyermekek oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál.

Kérhető-e a negyedik oltás az oltási akcióban?

Az oltási akcióhéten kérhető a negyedik oltás is azok számára, akik már betöltötték a 18. életévüket, és a harmadik oltás beadása óta már eltelt négy hónap. Az olthatóság megítélése érdekében az oltóorvos szükség esetén konzultálhat a kezelőorvossal és a háziorvossal. Az oltóanyag kiválasztása minden esetben az oltóorvos feladata, aki a pácienst ismerve szakmai szempontok alapján dönt. Általános ellenjavallata egyik kombinációnak sincs.

Megbetegedés után mennyi idővel lehet felvenni a koronavírus elleni vakcinát?

Azok az oltatlan személyek, akik átestek a fertőzésen, várakozási idő nélkül, a betegségből történt felgyógyulás után olthatók.

Melyik oltóponton lehet felvenni a koronavírus elleni oltást az oltási akcióban?

Az oltási akcióban 101 intézményben várják azokat, akik meg akarják kapni a koronavírus elleni vakcinát. Az akcióban érintett kórházak és oltópontok listáját ide kattintva érhetik el.

Szerveznek-e a háziorvosok külön oltási akciónapokat?

A háziorvosok is szerveznek a rendelési időn kívüli oltási akciónapokat. A hétvégi oltásért külön díjazásban is részesülnek. A háziorvosok

Pfizer,

Sinopharm,

Janssen

vakcinákat igényelhetnek a megyei oltási munkacsoportokon keresztül. Aki a háziorvosánál szeretné felvenni az oltást, azok számára azt javasolják, hogy helyben tájékozódjanak a helyi oltási akciónapokról.

Milyen dokumentumok szükségesek az oltás felvételéhez?

Az oltás felvételéhez hozzájáruló nyilatkozat szükséges, kiskorú esetében ezt a szülők töltik ki. Minden oltáshoz külön hozzájáruló nyilatkozat szükséges.

Az oltatlanok számára ide kattintva érhető el a nyilatkozat.

A harmadik oltáshoz ezen a linken keresztül érhető el a dokumentum.

A negyedik oltáshoz ide kattintva töltheti le a nyilatkozatot.

A 12–17 év közöttiek oltásához ide kattintva érhető el a szülői hozzájáruló nyilatkozat.

A harmadik oltás felvételéhez szükséges szülői hozzájáruló nyilatkozat a 12 és 17 év közötti gyerekek oltásához ide kattintva tölthető le.

