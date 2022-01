Nemsokára visszatér a fagy és a havazás

Túlnyomóan derült idő várható szerdán, és bár a Tiszántúlon a késő délutáni, kora esti óráktól megvastagszik a fátyolfelhőzet, csapadék nem lesz – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A kora esti óráktól a Tiszántúlon megvastagszik a fátyolfelhőzet, de csapadékot ezek a felhők sem adnak. Az általában mérsékelt délnyugati szél csak a Nyugat-Dunántúlon és a Tiszántúlon élénkülhet meg időnként.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között valószínű,

késő este 1 és mínusz 5 fok közötti hőmérsékletre lehet számítani.

Az éjszaka első felében keleten fátyolfelhős, másutt derült égre számíthatunk. Éjjel északnyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Csapadék nem valószínű.

Csütörtök hajnalra helyenként ködfoltok és rétegfelhőzet képződhet. Az északnyugatira forduló szél reggeltől ismét erőre kap. Hajnalban 0 és mínusz 8 fok közötti hőmérséklet várható, az északkeleti tájakon lesz a hidegebb.

Péntektől viszont napról napra hidegebb lesz, jövő hét elején mínusz 15 fokig is süllyedhet a hőmérséklet egyes helyeken, sőt a hétvégén havazás, hózápor is várható az ország több területén is.

(Borítókép: Zúzmarás fák alatt gyalogol egy nő Nyíregyházán 2022. január 17-én. Fotó: Balázs Attila / MTI)