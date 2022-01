Elfogták a férfit, aki rálőtt a határőrökre az osztrák határnál

Elfogták a moldovai embercsempészt szerda hajnalban, aki a feltételezések szerint hétfőn rálőtt több osztrák határőrre a Szentpéterfa–Eberau határátkelőnél.

Hétfőn két alkalommal is embercsempészek lövöldöztek az osztrák határon, az egyik esetben fogták el most a gyanúsítottat. Az osztrák hatóságok kérésére a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság és a Terrorelhárítási Központ (TEK) már kedd reggel is jelentős erőket mozgósított az embercsempész elfogása érdekében Szentpéterfa környékén.

A rendőrök végül Körmenden állítottak meg egy magyar rendszámú gépkocsit szerda hajnalban, aminek három moldovai utasa közül egy 25 éves férfi gyanúsítható a hivatalos személy elleni erőszakkal.

A gyanúsított illegális bevándorlókat szállított Ausztriába, és amikor az osztrák határőrök intézkedni akartak ellene, elmenekült a járművel. Először egy földúton üldözték a rendőrök, utána pedig gyalogosan folytatta a menekülést Magyarország felé, eközben lőtt rá a határőrökre.

A gyanúsított kocsiban maradt, 22 éves társát már hétfőn elfogták az osztrákok, rajta kívül 12 menekültet találtak a járműben.

