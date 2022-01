Öt javaslat, amit Vona Gábor alapítványa ajánl a miniszterelnök-jelölteknek

A magyar polgárosodás közös ügyéhez járulna hozzá a Vona Gábor által alapított Második Reformkor Alapítvány. Öt jogalkotási és szakmai javaslatot ajánl nyílt levélben Orbán Viktor miniszterelnök és Márki-Zay Péter, az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltjének figyelmébe. Utóbbi már reagált is a felvetésekre.

A Második Reformkor Alapítvány az esélyteremtő közoktatás megteremtése érdekében (egyebek mellett) egységes kilencosztályos általános iskolai képzés bevezetését szorgalmazza.

A cigány hősök emléknapjának megteremtése álláspontjuk szerint olyan lelki-érzelmi többletet hordozna, mely hozzájárulhatna a romaintegrációhoz, erősítené a kisebbségi és a többségi társadalom közötti nemzeti köteléket.

Fake-ek és ellensúlyok című javaslatuk szerint a magyar állam az álhírek terjedését úgy tudná megállítani, ha a jövőben csak korlátozottan vagy egyáltalán nem juthatnának közpénzhez a magyar bíróságok jogerős döntései alapján bizonyítottan álhíreket terjesztő médiumok.

Törvénymódosítást is kezdeményeznének, melyben a levélszavazás lehetőségét kiterjesztenék az országgyűlési választások napján külföldön tartózkodó, magyarországi állandó lakcímmel rendelkező személyekre is. (A Fidesz–KDNP parlamenti többsége által elfogadott választási eljárásról szóló törvény 2013. május 3-i hatályba lépésekor még biztosította a levélben történő szavazást minden választópolgár számára, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik. A 2013. június 21-én hatályba lépett törvénymódosítás azonban utólag megfosztotta ettől a lehetőségtől azokat, akik magyarországi lakcímmel rendelkeznek.) A népszavazással összefüggésben az online részvételiség lehetőségének megteremtését is javasolják.

A Jólét és jóllét című felvetésük, a nemzetgazdaság teljesítményének mérésére új szempontok – környezeti-fenntarthatósági, valamint társadalmi-jólléti mutatók – bevezetését szorgalmazza. Az alapítvány javaslata olyan komplex, pénzben is kifejezhető mutatószámok kidolgozására és rendszeres közlésére irányul, amelyek a környezeti-fenntarthatósági és társadalmi-jólléti változások bemutatására is alkalmasak, ezzel teljes körű képet adva az ország teljesítményéről.

Márki-Zay válaszolt: Orbántól nem várható megoldás

„Támogatni biztosan csak én tudom kettőnk közül” – így reagált Márki-Zay Péter a Második Reformkor Alapítvány öt pontjára. Ezt azzal indokolja, hogy a javaslatok mindegyike olyan társadalmi-politikai problémára világít rá, amelyeket nem kis részben éppen Orbán Viktor kormányzása idézett elő az elmúlt 12 évben, tőle tehát ezek megoldása nem várható.

Az ellenzék vezetője a javaslatokra reflektálva azt ígérte, hogy visszaállítják a tankötelezettség (18 éves korig tartó – szerk.) korhatárát, és helyreállítják a tanszabadságot, a tanárok szakmai függetlenségét, erkölcsi és anyagi megbecsülését.

Cigány barátainknak ugyanolyan esély, lehetőség és megbecsülés legyen az osztályrésze, mint bárki másnak az országban

– szögezte le az ellenzéki összefogás vezetője. Azt is hozzátette, hogy a most zajló kampányban a kormányzati sajtó és a kormányt kiszolgáló közmédia szinte csak hazugságot terjeszt az ellenzékről, a világról, a kormányzásról, a harmadik pontot az álhírek terjedésével kapcsolatban ezért is támogatja.

A levélszavazás lehetőségének kiterjesztéséről szólva jelezte, hogy az már szerepel az ellenzék Egységben Magyarországért programjában is.

A környezeti-fenntarthatósági és társadalmi-jólléti változások bemutatására is alkalmas mutatószámokat már több országban bevezették, erről Márki-Zay Péter úgy fogalmazott: ott, ahol alkalmazzák ezeket a mutatókat, teljesebb, tisztább képet lehet alkotni nemcsak a gazdaság, de a társadalom és a környezet viszonyairól is.

