Változtatni kell a karanténszabályokon, változtatni kell a kezelésen, folyamatosan figyelni kell a nemzetközi eredményeket, és ezek a jelenlegi járványügyi intézkedések abszolút követik az újfajta omikron-variánsnak a viselkedését – mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője az Inforádiónak.

A szakember rámutatott: az elsőként Dél-Afrikában azonosított vírusvariáns lappangási ideje sokkal kevesebb, mint az eddig ismert vírusváltozatoké, így gyorsabb a betegség lefolyása, akár egy hét alatt is felgyógyulhatunk belőle. Kiemelte, hogy fontos megkülönböztetni az izolációt és a karantént. Nagyon sokan nem tudják, hogy a karantén látszólag egészséges emberek elkülönítését jelenti, az izoláció pedig azokét, akik bizonyítottan betegek.

Szlávik János elmondta, hogy a Magyarországon domináns omikron-variánsra az alábbi tünetek jelezők:

hátfájás,

derékfájás,

torokfájdalom,

krákogás,

enyhe köhögés,

izomfájdalom.

Szlávik János kiemelte, hogy a deréktáji fájdalmakat nehéz megmagyarázni, de nagyon sok embernél egy egyszerű, lumbágószerű derékfájdalom az első tünete az omikron-fertőzésnek.

Ha ezen tünetek bármelyikét észleljük magunkon, végezzünk gyorstesztet – javasolta. Felhívta a figyelmet, hogy a PCR-tesztek ugyan pontosabbak, de a gyógyulást követően is pozitívak maradhatnak. A panaszok kezdetétől négy-öt napig lesznek pozitívak a gyorstesztek.

A szakember felhívta a figyelmet, hogy „a koronavírus omikron-változata sem a barátunk”, ugyanis az időseknél, az immunhiányos, daganatos vagy tüdőbetegeknél súlyos megbetegedést képes okozni. Egy oltatlan akár lélegeztetőgépes kezelésre is szorulhat – tette hozzá.

Szlávik János emlékeztetett: a védőoltások sem nyújtanak teljes védelmet, azonban pozitívum, hogy három oltás után három-négy hónapig szinten biztos, hogy nem fogunk súlyosan megbetegedni az omikron-variánstól. Elmondta: genetikai oka lehet annak, hogy valaki többször megfertőződik a koronavírussal, ahogyan annak is, hogy valakinél súlyosabb a betegség lefolyása.

Lehet mindenhol maszkot hordani, lehet nagyon vigyázni magunkra, távolságot tartani, fertőtleníteni, de igazából lehetetlen olyan módszert találni, amivel százszázalékosan megvédjük magunkat

– hangsúlyozta. Szlávik János elmondta azt is, hogy az omikron-variáns terjedése azért ilyen gyors, mert máshogy jut be a sejtbe. A rengeteg mutáció, ami a vírus felszínén keletkezett, azt a célt szolgálja, hogy máshogy jusson be az emberi sejtekbe, így gyorsabban tud szaporodni – tette hozzá.

A szakember arról is beszélt, hogy nem hisz abban, hogy az omikron hozza el a járvány végét, azonban a járványhullám csúcsa után arra számítanak, hogy szinte senki nem fog majd kórházba feküdni a betegség miatt, aki mégis, vagy idős, vagy immunhiányos.

A negyedik oltással kapcsolatban Szlávik János kiemelte, hogy Magyarországon elsősorban az idős, beteg embereknek javasolt. A gyerekeknél egyelőre nem indokolt az újabb oltás, ugyanis ők nagyon ritkán produkálnak súlyos megbetegedést. Hozzátette: ha a felnőttek 89 százaléka felvette volna a vakcinát, nem lett volna szükség a gyerekek oltására.

(Borítókép: Szlávik János 2020. március 4-én. Fotó: Kovács Attila / MTI)