Felvették, ahogy a két kamion egymásba rohan az M0-son

Két kamion ütközött egymással az M0-s autóúton, az M3-as autópálya felé vezető oldalon, a 33-as kilométernél csütörtök reggel.

A Pestszentimre közelében történt baleset miatt a külső és a leállósávot is le kellett zárni, ami miatt pillanatok alatt több kilométeres torlódás alakult ki.

Az utoléréses balesetről – amely vélhetően elalvás, fáradtság vagy telefonozás miatt történhetett – felvételt is készített az egyik sofőr, aki szemtanúja volt az ütközésnek. A videón az is látszik, hogy nemcsak a hátulról érkező kamion fülkéje rongálódott meg, hanem az ajtó is kicsapódott. Még szerencse, hogy a sofőrnek nem lett nagyobb baja.





(bpiautosok.hu)