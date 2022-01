Billegő körzetekben csupán néhány száz új szavazat megjelenése is elég lehet a végeredmény megfordításához. A lakcímtörvény tavalyi módosításával már büntetlenül lehet fiktív lakóhelyet létesíteni, most pedig a településszintű lakcímkártyákkal kapcsolatos ügyeskedés is felmerült. De vajon a hajléktalanok igazolványával tényleg lehet manipulálni? Ennek néztünk utána.