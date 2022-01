Miért nem ismerik el az oltáshoz hasonlóan a természetes immunitást?

Az Alkotmánybíróság tájékoztatója szerint a természetes immunitás alapján kiállított, ellenanyaghoz kötött igazolvány kiállításának feltételeivel összefüggésben a legutóbbi összesítésig negyven alkotmányjogi panasz érkezett a Donáti utcába.

A héten tárgyalta az Alkotmánybíróság 1. számú öttagú tanácsa (Juhász Miklós tanácsvezető, az ügy előadó alkotmánybírója, Czine Ágnes, Horváth Attila, Juhász Imre és Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke) azt az alkotmányjogi panaszt, amely a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm.-rendelet 2. § (4) bekezdését támadta.

A támadott rendelkezés 2021. június 12-től hatályos szövege szerint az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, Magyarországon működő egészségügyi szolgáltató laboratóriumában elvégzett, pozitív eredményű vizsgálattal igazolható a koronavírus elleni ellenanyag jelenléte a szervezetben. Az így igazolt ellenanyag esetén négy hónapra érvényes védettségi igazolvány állítható ki. Az indítványozó állítása szerint

Köztudomású tény, hogy az antitestek csak egy ideig kimutathatók a szervezetben, ám a sejtes immunitás akár éveken keresztül, akár egy életen keresztül is védhet. Ma már Magyarországon is léteznek a sejtes immunitás megállapítására orvos által hitelesített laborvizsgálatok, amelyek alátámasztják a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védettséget. A rendeletnek lehetővé kéne tennie, hogy mindenki hozzájuthasson a védettségi igazolványhoz, aki immunitással rendelkezik, így a jogalkotónak nevesítenie kéne a sejtes immunitásra irányuló vizsgálatok elfogadását is, illetve bármely más vizsgálatot, amely alkalmas immunitás megállapítására.