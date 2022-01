A fertőzöttek napi száma ismét rekordot jelent, tegnap 14 890 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Magyarországon.

A beoltottak száma 6 325 143 fő, közülük 6 069 677 fő már a második, 3 437 335 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette.

Ez már az ötödik hullám

A gyógyultak száma jelenleg 1 186 319 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 158 424 főre emelkedett. 2673 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 202-en vannak lélegeztetőgépen. Az ötödik hullám felszálló ágában vagyunk, az omikron vírusvariáns már erősen terjed, ez okozza a fertőzések 87 százalékát – írja a kormányzati honlap.

A portál továbbá emlékeztet, hogy az oltási akció ma délután, pénteken és szombaton is folytatódik, emellett már kérhető a negyedik oltás is. Február 15-től a védettségi igazolvány oltási igazolvánnyá alakul, csak azoknak lesz érvényes, akik oltottak, illetve harmadik oltásukat is hat hónapon belül vették fel.

Nagy a baj az ovikban

Gyorsan terjed a járvány a budapesti óvodákban, több száz gyerek most is karanténban van – ezt már az eduline portál adta hírül. A lap szerint

van olyan budapesti kerület, ahol 18 óvodai csoport, összesen 315 gyerek van karanténban,

máshol minden ötödik ovis csoportot haza kellett küldeni koronavírus-fertőzés miatt, sőt vannak olyan fővárosi óvodák is, amelyeket teljes egészében be kellett zárni. Gyorsan terjed az omikron a legkisebb gyerekek között is, pedig a legtöbb óvodában már hónapokkal ezelőtt szigorú járványügyi szabályokat hoztak.

Nem csak Budapesten terjed a vírus – írja a lap. Megjelent a koronavírus a Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda egyik tagintézményében is, ahol két csoport került karanténba. Egyre több családtag jelzi, hogy beteg, esetleg igazolt fertőzött is – mondta Borsiné Csontos Ilona, az egyesített intézmény vezetője a helyi lapnak.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere a hét elején a Facebookon osztotta meg a város friss járványügyi számait. Ebből kiderült, hogy hét óvodában van legalább egy igazoltan fertőzött gyerek vagy dolgozó, van, ahol egy-egy csoportot haza is küldtek emiatt. A városban az Oktatási Hivatal adatai alapján egyébként összesen nyolc óvoda működik, ebből csak egyet nem érintenek járványügyi intézkedések. Nem sokkal jobb a helyzet Gyömrőn sem.



Az Index ma reggel az Egyesült Államok Betegségellenőrzési Központjának közlése alapján arról írt, hogy az amerikai szabvány szerint készített N95-ös maszkok védenek a legjobban a koronavírus jelenleg domináns omikron-változata ellen. Részleteket itt talál a témában!

