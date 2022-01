Megjelent a rendelet, csak a beoltottak lesznek védettek Magyarországon

Csütörtök este megjelent a kormányrendelet, amely szerint február 15-étől kezdve kizárólag a beoltottak minősülnek majd védettnek.

A változást először a múlt heti kormányinfón jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Most meg is jelent az erről szóló rendelet, a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) pedig egy közleményben összefoglalta a legfontosabb változásokat.

Csak azoknak lesz érvényes a védettségi igazolványuk, akik be vannak oltva.

A fertőzésen átesett, de be nem oltott személyek nem lesznek többé jogosultak az igazolványra. Ha birtokukban van a dokumentum, akkor az elveszti érvényességét.

Az igazolvány a második oltást követően hat hónapig lesz érvényes. Utána lejár, ha az illető nem oltatja be magát harmadszor.

Ha valaki két oltást követően lesz fertőzött, akkor a fertőzés igazolásától számított 6 hónapig lesz érvényes az igazolványa.

A harmadik oltás felvétele után az igazolvány érvényessége korlátlan időre szól (vagy addig, amíg meg nem változtatják a szabályozást).

Az új rendelet 2022. február 15-én lép hatályba. A dokumentum érvényességét innentől kezdve QR-kóddal fogják ellenőrizni.

Korábban az első bejelentés után nem sokkal derült ki, hogy közel kétmillió ember veszítheti el a védettségijét, amennyiben nem adatja be az újabb dózist február 15-ig bezárólag.

