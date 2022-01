Mint arról korábban beszámoltunk, két metrószerelvény ütközött össze péntek éjjel a 3-as metró vonalán. A baleset a Kőbánya–Kispest „kihúzó” szakaszán, vagyis utasforgalomtól elzárt területén történt, így szerencsére senki sem sérült meg.

Az ütközés részleteiről a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) számolt be Facebook-oldalán. Mint írták, a két vonat egyszerre indult el a kihúzóvágányokról, miközben csak az egyiknek lett volna szabad, így járművezetői hibára gyanakodnak, a kár hatalmas.

A kihúzó így bizonytalan ideig nem használható, a helyreállítás sem fog menni gyorsan. Kérdéses, hogy a hétfő hajnali üzemet hogyan tudják elindítani (hétvégén vágányzár van). Nem is elsősorban az a probléma, hogy a vonalon nem tudnak járni a vonatok. (...) A 3-as metró rekonstrukciója is csúszni fog, hiszen a kivitelező sem tud dolgozni, anyagot szállítani, és a most hétvégi munkavégzés biztosan ellehetetlenül