Este a Dunántúl nagyobb részén, illetve az északkeleti megyékben beborul az ég, máshol azonban többnyire derült idő várható. A felhős részeken hószállingózás, gyenge havazás előfordulhat – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Az északnyugati, északi szelet élénk lökések kísérhetik. Hajnalra mínusz 3 és mínusz 9 fok közé hűl le a levegő, de a szélcsendes, kevésbé felhős, hófedte tájakon több fokkal hidegebb lehet.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Vasárnap reggelre a Tisza vonalától nyugatra erősen felhős vagy borult idő várható, csak a délutáni óráktól csökken majd a felhőzet. A nyugati határ mentén vegyes halmazállapotú csapadék, míg a Nyugat-Dunántúl többi részén havazás valószínű, ami várhatóan egész nap kitart majd.

A Tiszántúlon változóan felhős idő lesz a jellemző, egy-egy hózápor kialakulhat, majd estére kiderül az ég. Az északi, északnyugati szél leginkább a Tiszántúlon erősödik meg, néhol viharossá fokozódhat, ami elsősorban az északkeleti határ mentén hordhatja a havat.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzése szerint szombat este északkeleten és a nyugati határszél közelében hózáporok várhatók. A záporok idején egy-egy dörgés, villámlás sem kizárt. Az erős, néhol viharos széllökések a Dunántúli-középhegységben, esetleg Szabolcsban gyenge hófúvást okozhatnak.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Vasárnap reggeltől az északkeleti országrészben megerősödik a szél, kiemelten a Bodrogközben időnként viharossá, akár óránként 60-70 kilométeres sebességűvé is fokozódhat, ezzel gyenge hófúvást eredményezhet. Mindeközben a Dunántúl nyugati, délnyugati területein hózáporok várhatók, amelyekből 3-5 centiméter, kis eséllyel ezt meghaladó friss hótakaró is képződhet. A szél estére fokozatosan veszít majd erejéből, a Dunántúlon azonban még a késő esti órákban is kitarthatnak a hózáporok.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

A szombati havazásról rengeteg képet kapott az Országos Meteorológiai Szolgálat, ezekből adtak közre egy galériát a közösségi oldalukon.

(Borítókép: Balázs Attila / MTI)