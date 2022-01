A metróbaleset miatt pótlóbusz jár a Köki és a Határ út között hétfőtől

A Kőbánya–Kispestnél történt metróbaleset helyreállítási munkálatai miatt hétfőtől hétköznaponként pótlóbusz jár az M3-as metró vonalán a Határ út és Kőbánya–Kispest között – tájékoztatta szerkesztőségünket a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). A vonal déli szakaszán a metrószerelvények csak a Nagyvárad tér és a Határ út állomások között közlekednek.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, péntek éjszaka az M3-as vonal Kőbánya–Kispest kihúzó szakaszán baleset történt, amelyben senki sem sérült meg. A közlekedési vállalat jelenleg is vizsgálja az eset körülményeit. A baleset műszaki következményei miatt hétfőtől változik a közlekedési rend a vonalon: a helyreállítási munkák befejezéséig Kőbánya–Kispest állomást hétköznap is csak metrópótló autóbusszal lehet megközelíteni.

Az M3-as metróvonalon az alábbiak szerint lehet utazni január 24-től a helyreállítási munkák befejezéséig hétköznapokon:

Újpest-központ és a Lehel tér között metróval,

a Lehel tér és a Nagyvárad tér között az M3-as metrópótló autóbusszal,

a Nagyvárad tér és Határ út állomások között metróval,

a Határ út és Kőbánya–Kispest állomások között pedig az M3-as metrópótló autóbusszal.

A BKK és a BKV Zrt. Kőbánya–Kispest térségében metróval utazók türelmét és megértését kéri. Felhívták a figyelmet, hogy az utazás megtervezéséhez továbbra is érdemes az új funkciókkal bővült BKK Futár alkalmazást használni.