Még egy hétig jelentkezhetnek a magyarországi és külhoni magyar diákok a Mathias Corvinus Collegium (MCC) középiskolás programjára – hívta fel a figyelmet az intézmény közleményben, melyben az idei újításokról is beszámoltak.

Az MCC emlékeztet: az iskola mellett végezhető, ingyenes képzéseken a diákok amellett, hogy tovább mélyíthetik tudásukat többek között a társadalomtudományok területén, olyan készségeiket is fejleszthetik, amelyek későbbi tanulmányaik és karrierjük folyamán is hasznosak lehetnek.

A programban kínált témák között megtalálható egyebek mellett

a modern kori történelem,

a közgazdaságtan,

a pszichológia,

a jog,

az irodalom,

valamint egy magyar és angol nyelvű íráskészség-fejlesztő kurzus is.

A diákoknak havonta kétszer személyes készségfejlesztő napot tartanak, amikor lehetőségük nyílik ismert szakértők előadásain, különböző általános kommunikációs és érveléstechnikai, valamint tanulásmódszertani tréningeken részt venni.

Az idei tanévtől az e-learning kurzusok mellett valamennyi képzési helyszínen elérhetők a személyes tanulási és közösségépítő alkalmak, és hetente szakmai klubdélutánokat is szerveznek. Újdonság az is, hogy szeptembertől elindultak az angol és német nyelvi kurzusok, amelyek elsődleges célja a beszédkészség-fejlesztés. Emellett már a Történelem/írás című, tudományos igényű történelmi dolgozat megírását támogató, új e-learning kurzus is elérhető az MCC középiskolás programjába bekapcsolódók számára.