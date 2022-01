Nacsa Lőrinc azt MSZP-nek: Tudtak-e a Bangóné diplomájáról?

A kormánypártok választ várnak az MSZP vezetésétől arra, hogy korábban már tudták-e, hogy képviselőjük, Bangóné Borbély Ildikó hazudik a diplomájáról – közölte Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője az MTI-hez eljuttatott videónyilatkozatában.

Azt mondta: mivel Bangóné Borbély Ildikó éveken keresztül hazudott, ezért joggal merül fel a kérdés, hogy az MSZP vagy annak vezetése korábban tudott-e arról, hogy a képviselőjük hazudik.

Ha igen, akkor miért vártak a lebukásig?

– tette fel a kérdést a politikus.

Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP országgyűlési képviselője a parlament honlapján elérhető önéletrajzában írta azt magáról, hogy közgazdászként diplomát szerzett a BGF-en, a Budapest Gazdasági Egyetem (BGE) jogelődjén. Szombaton ennek tényét a BGE cáfolta, mire vasárnap Bangóné Borbély Ildikót kizárták a pártból.

Nacsa Lőrinc emlékeztetett arra is, hogy korábban Hajnal Miklós, a Momentum országos elnökségének tagja is azt állította magáról, hogy közgazdász, miközben nem szerzett diplomát. Karácsony Gergely pedig szerinte „nyelvvizsgát hazudott magának”, miközben csak „hiperpasszív nyelvtudással” rendelkezik. „Ők persze ma is hivatalban vannak” – tette hozzá Nacsa Lőrinc.