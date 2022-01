Botrány a gimnáziumban: intim szelfiket küldözgetett diákjainak egy tanár

Novemberben elküldtek egy szaktanárt a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnáziumból, mert „az online térben korábbi figyelmeztetés ellenére pedagógushoz nem méltó módon viselkedett”. Az iskola igazgatójának tájékoztatása szerint előfordult többek közt olyan eset is, hogy a tizedikes diákok által létrehozott kamuprofilra a férfi a nemi szervéről is képeket küldözgetett. Mint kiderült, ezek az intim szelfik az iskolában több gyerekhez is eljutottak, mire egyikük szólt róla a gimnázium vezetőjének. Ezt követően hívták össze az első értekezletet a tizedikes diákok szülei számára.

Abban bíztunk, hogy elmondják a gyerekeknek, hogy nem így kell megoldani az ilyen helyzeteket, hanem kérjenek segítséget. Szóban megmossák a fejüket egy kicsit. Ezzel szemben az igazgató és az osztályfőnök csak a gyerekek felelősségét hangoztatta. A tanár ügyéről nem akartak beszélni, szerintük az egy külön ügy. A gyerekek bűnt követtek el – érveltek és kérték, hogy jelentkezzenek azok a diákok, akik ebben részt vettek. Azt mondták, hogy a következmény lehet figyelmeztetés vagy eltiltás (az iskolából való elküldés)

– idézte fel az értekezletet az Átlátszónak egy neve elhallgatását kérő szülő, aki szerint az igazi meglepetés csak ezután következett.

A megrökönyödés ezután jött mindenkinek, mert hét lány sorban egymás után felállt. Ki sírva, ki mérgesen elmondta, hogy a tanár folyamatosan kellemetlen helyzetbe hozta. Hol a mellüket, hol a feneküket bámulta. Csak pulcsiban, kabátban mertek az óráján ülni. Nem mertek a leejtett dolgaikért lehajolni, mert akkor úgy nézte meg a feneküket, ami számukra kellemetlen volt. Elmondták a lányok, hogy nem tudtak mit kezdeni a helyzettel. Mit mondjanak az osztályfőnöknek, hisz nincs bizonyítékuk. Egyébként is ciki ilyenről beszélni. Még ezek után sem változtatott a vezetés az álláspontján. Két hét határidőt adtak a gyerekeknek, hogy feladják magukat. Sajnos már itt, a gyerekekkel együtt tartott szülői értekezleten is voltak áldozathibáztató szülők is. Ők ilyeneket mondtak például, hogy „Örülj neki, hogy szép vagy”, „Gombold be a felső gombodat”, „teljesen természetes egy egészséges férfitól, hogy ezt csinálja”. Ezért nem tudtak egységesen fellépni

– részletezte a szülő.

Végül a gimnázium fegyelmi eljárást kezdeményezett az álprofilt létrehozó diákok közül kettő ellen. A fegyelmi tárgyalást a szülők azonban már nem várták meg, másik intézménybe vitték át a gyerekeket. Emellett a pedagógus jogviszonyát is megszüntették az intézményben – erősítette meg Neizer Zita, a Budapest VI. Kerületi Szinyei Merse Pál Gimnázium intézményvezetője.

A gimnázium igazgatója a rendőrségen feljelentést is tett az ügyben. Sem szabálysértésre, sem bűncselekményre utaló adat nem merült fel a nyomozáskor, így büntető és szabálysértési eljárás sem indult az ügyben – tudatta a Budapesti Rendőrfőkapitányság.