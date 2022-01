Továbbra is tombol a járvány: csaknem 40 ezer új fertőzött

Az elmúlt három napot lefedő összesített adatok szerint (132,824 mintavétel alapján) 39 928 új koronavírusos megbetegedést igazoltak hétfő reggelre Magyarországon, 18 709-cel többet, mint egy héttel korábban – derül ki a kormányzati tájékoztató portál adataiból.

A fertőzöttek száma ezzel 1 441 385 főre nőtt a pandémia kezdete óta, míg az aktív betegek száma 191 312. Jelenleg 2921 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 176-an vannak lélegeztetőgépen.

Meghalt 122 ember koronavírusban, a járvány következtében elhunytak száma így 40 944 főre emelkedett.

Eddig 6 342 496 embert oltottak be, közülük 6 080 592-en már a második oltást is megkapták, míg 3 554 502 fő a harmadik vakcinát is felvette.

Közben arra is fény derült, hogy a koronavírus-fertőzéssel kiváltott immunitás nyújtja-e a legjobb védelmet a folyamatosan mutálódó vírus ellen, vagy a vakcina és az oltás.

Az oltás fontosságára Szkupeny Johanna, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet felnőtt intenzív terápiás osztályának főnővér helyettese hívta fel a figyelmet újfent, egyúttal beszámolt arról, milyen a mindennapi élet az intenzív osztályon.

(Borítókép: Balogh Zoltán / MTI)