Újabb látványterveket mutattak be a Club Aligáról a közmeghallgatáson

Mint az Index is megírta, a Somogy Megyei Kormányhivatal határozatot hozott arról, hogy ki kell vizsgálni az egykori pártüdülő területén tervezett beruházás környezeti hatásait. Bár a határozat szerint nem volt környezetvédelmi engedélyezést kizáró ok, a fejlesztésnek jelentős környezeti hatásai lehetnek, ezért szükséges a hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. Amennyiben a kormányhivatal elfogadja a benyújtott szakértői anyagot, a beruházás márciusra megkaphatja az engedélyt, és ősszel megkezdődhetnek a Club Aliga építési munkálatai, valamint a balatonvilágosi kikötő korszerűsítése.

Hétfőn lezajlott a környezetihatás-vizsgálati közmeghallgatás, amelyen beruházó cég és a kormányhivatal munkatársain kívül részt vettek Balatonvilágos képviselő-testületének tagjai, valamint a helyi lakosok és nyaralótulajdonosok is. Az új látványterveket is bemutató, másfél órás prezentációt követő kérdésekből kiderült, hogy az aligaiak továbbra is a partszakaszért és a nyugalmukért aggódnak.

Mint megírtuk, a volt pártüdülő helyén egy 162 szobás szálloda épülhet, a főépület mellett apartmanházakkal. Az ötcsillagos, négyszintes szálloda két épületszárnyból állna, 40 állásos mélygarázzsal, wellnessrészleggel. Ez utóbbinál egy külső, egy belső medence és egy gyerekmedence kialakítását tervezik. A hotel területén 20 elektromosautó-töltő is lesz.

A beépítési engedély előírása szerint az ingatlan 20 százalékának zöld területnek kell lennie, ám ezt az arányt megnövelték 75 százalékra

– idézi a Blikk Budvári Róbertet, a Pro-Mot Hungária Kft. projektirányítóját.

Ez a kérdés a közmeghallgatáson is felmerült, többen is felszólaltak amiatt, hogy az elmúlt időszakban megtizedelték a terület növényzetét. Budvári Róbert szerint azonban ez még nem a beruházás részeként történt, az elhanyagolt területen elszaporodó vadnövényzettől szabadultak meg, az eredetileg ide telepített vagy telepítésre váró növényzet érdekében.

Az itt élőket elsősorban az érdekelte, a beépítés után hogyan tudnak majd lejutni a vízpartra, mekkora forgalomnövekedés várható, és mennyiben változtatja meg a komplexum és a löszfal megbontása a településképet. A Népszava beszámolója szerint a projekt jelenleg ismert formája ellen küzdő Aligai Fürdőegyesület és a Nők a Balatonért Egyesület szakmai anyagokkal próbálja bebizonyítani, a beruházás milyen visszafordíthatatlan károkat okozhat, és szeretnék elérni, hogy a kormány vonja vissza a beruházást kiemelt gazdasági fontosságúvá minősítő rendeletet.

A beruházó igyekezett megnyugtatni a kedélyeket, a közmeghallgatáson nyilvánosságra hozott tervek szerint Balatonaliga továbbra is ligetes partszakasszal várja majd az idelátogatókat. Budvári Róbert korábban az Indexnek arról beszélt, hogy a Pro-Mot vagyonkezelésében lévő állami területhez nem kívánnak hozzányúlni, nem lesz beépítve. A nyári szezonban a strandhasználatért belépőt kell fizetni, ugyanakkor a helyi lakosoknak, nyaralótulajdonosoknak ingyenesen hozzáférhető marad a felújított partszakasz. Szezonon kívül továbbra is bárki számára ingyenesen hozzáférhetővé teszik a területet.

A meghallgatáson pedig arra is emlékeztetett, hogy a beruházó cég korábbi külföldi tulajdonosai még sokkal nagyobb beépítést terveztek, 1000 szobás szállodával, lakóparkkal és vízi vidámparkkal, a mostani tervek azonban jobban illeszkednek az 1300 fős lélekszámú, Somogy megyei kistelepülés adottságaihoz.

(Borítókép: A Club Aliga látványterve. Fotó: LIMA Design / Somogy Megyei Kormányhivatal)