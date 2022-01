Jakab Péter: Márki-Zay Péter nem leváltotta, hanem vezeti az ellenzéket

Jakab Péter az Egyenes beszéd vendégeként először a nyertes sajtópereiről ejtett szót, amelyek azért terhesek számára, mert a valótlan cikkek mindig elindítanak egy „hazugságcunamit”, amit azonban a hónapokkal későbbi helyreigazítás bajosan tud csak feledtetni.

A Fidesz lop, csal és hazudik. Nekünk pedig az igazságot kell elvinni a legkisebb magyar faluba is

– jelentette ki a Jobbik elnöke, aki azt is megjegyezte, hogy a közmédiába egyáltalán nem hívják már be jó ideje. A magánéletét érintő inszinuációk kapcsán is pereket indít Jakab Péter, bár amennyire csak lehet, igyekszik óvni a privát szféráját, és erre kér mindenki mást is.

Jakab és Márki-Zay kapcsolata

A pártelnök visszautasította azt a pletykát, hogy nem állnak szóba egymással az ellenzék miniszterelnök-jelöltjével. Megjegyezte: voltak vitáik, amelyeket nem is akartak palástolni. „Három hónap alatt meg kellett találni a közös hangot, amelyen szót értünk egymással. Legutóbb két napja beszéltünk telefonon a kampány folytatásáról.

Márki-Zay Péternek ma már nem az ellenzéki pártokról kell beszélnie, hanem arról, hogy milyen víziója van az országról. Ő ugyanis nem leváltotta, hanem vezeti az ellenzéket

– hangsúlyozta Jakab Péter, aki az összefogást elengedhetetlennek tartja az április kormányváltáshoz.

Már tudja, hogy melyik tárcákat vinnék

Az ellenzéki politikus szerint óhatatlan, hogy a Jobbik megmutassa majd a saját arcélét a közeljövőben, de a mostani kampányidőszakban az egység felmutatásának van itt az ideje, hiszen ez a győzelem receptje. Jakab Péternek határozott elképzelése van arról, hogy melyik tárcákat szeretnék vinni, de ezt a szövetségesekkel kell majd megvitatni a tárgyalóasztalnál.

A konszenzusos hatpárti döntéshozatal nagyon sok munkaórát igényel

– mondta Jakab Péter, aki az euró bevezetése kapcsán kifejtette, hogy csak a gazdasági stabilitás lehet annak az előfeltétele, erről ötéves határidőben egyeztek meg Márki-Zay Péterrel. „A bérfejlesztés kérdésében fontos lenne a személyi jövedelemadó csökkentése, az elszabadult árakat pedig az ÁFA mérséklésével tompítanánk. A hatósági ár ideig-óráig segíthet, de ez hosszabb távon nem megoldás" – fejtette ki álláspontját a pártelnök.

Jakab Péter szerint a kormány legnagyobb szégyene, hogy az Eurostat adatai alapján Magyarország a második legszegényebb nemzet az Európai Unióban. A miniszterelnököt idézve hozzátette: innen tényleg előre kell menni, mert hátrébb már nemigen lehet.

„Az ÁFA-kulcs mértékét 5 százalékra kell levinni az alapvető élelmiszereknél. Érdemes lenne abban is utánozni a lengyeleket, hogy ők teljesen ÁFA-mentessé tették ezeket a termékeket, az üzemanyag ÁFÁ-ját pedig 23-ról 8 százalékra csökkentették. Orbán Viktor mindenkit kivezényelt az infláció elleni harcra, kivéve saját magát" – mondta a Jobbik elnöke.

Melegjogok

A Jobbik a többi ellenzéki párttal ellentétben nem támogatja a melegházasság bevezetését, számukra ugyanis megfelelő a most is létező, bejegyzett élettársi viszony a homoszexuális pároknál.

Ezt a kérdést mi is a gyermekek oldaláról közelítjük meg, éppen ezért az örökbefogadást a meleg párok részéről nem tudom akceptálni. A gyermek számára a legideálisabb közeg, ha van egy apa és egy anya

– jegyezte meg Jakab Péter. A választásokról szólva elmondta, hogy „29 csatatér körzetben” kell megmérkőzniük a Fidesszel. Az apróbb településeken nagyon erős a kormánypárt, de az ellenzéki politikus abban bízik, hogy a pártja szervezeti hálójával itt is sikereket érhetnek majd el.

A Fidesz rendelkezik a pénzzel, a paripával és a fegyverrel, nekünk ezeket a körzeteket le kell gyalogolni. Mögöttünk az összefogás és a lábunk ereje áll, valamint az, hogy hiszünk abban, amit teszünk. Mi nem zsoldosok vagyunk!

– fogalmazott a Jobbik elnöke.

(via atv.hu)

(Borítókép: Jakab Péter 2021. október 23-án. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)