Az orrunkig sem fogunk látni, miközben szenvedünk a hidegtől

Kedd éjjel és szerdán napközben erősen felhős vagy borult lesz az ég. Csapadékra csak elszórtan lehet számítani, az éjszaka leszálló köd miatt viszont figyelmeztetést adott ki szerdára az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Azt írták, hogy kedd este a keleti, északkeleti határ közelében időszakosan gyenge havazás lehet, másutt viszont legfeljebb jelentéktelen hószállingózás fordulhat elő. Budapest környékén erős széllökésekre lehet számítani.

A legalacsonyabb hőmérséklet általában –3 és +2 Celsius-fok között várható, de északkeleten és az átmenetileg kevésbé felhős tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet. A Dunától keletre éjszaka zúzmarás köd is képződhet, amely szerdán napközben helyenként tartósan meg is marad.

Szerdán ugyancsak erősen felhős vagy borult lesz az ég, a zúzmarás köd a keleti országrészben tartósan meg is maradhat.

Emiatt az OMSZ hat megyére citromsárga figyelmeztetést adott ki.

Azt írták, hogy Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyében hat óránál hosszabb ideig is fennmaradhat a sűrű köd, ami nehezítheti a közlekedést.

Fotó: MET.hu

A déli óráktól a keleti országrész kivételével fokozatosan szakadozik, csökken majd a felhőzet, de elszórtan havazásra, hószállingózásra még mindig számítani lehet majd.

Mindeközben délután még sok helyen kisüthet a nap pár órára.

A Dunántúl nagy területein – a Dunántúli-középhegységben és Sopron környékén – viszont élénk széllökésekre lehet majd számítani.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában +2 és +7 fok között várható, de a tartósan borult, ködös keleti tájakon fagypont alatti maximumokat mérhetünk majd.

Így fagyott be a Balaton

Az Időkép tett közzé egy látványos videót arról, hogy az utóbbi bő egy nap hűvös időjárása miatt miként fagyott be a Balaton Badacsonytomajnál.





A hivatalos mérések szerint Siófoknál négy-öt centiméter lehet a jég vastagsága, de a rendőrség a napokban mindenkit óva intett attól, hogy bármilyen körülmények közt is a jégre lépjen.

(via MET.hu, Időkép)

(Borítókép: Komka Péter / MTI)