A főváros eladja, az állam megveszi a zugligeti műemléket

A szerződést az új tulajdonossal már alá is írták, ám amint arról Fürjes Balázs közösségi oldalán beszámol, felhívta Karácsony Gergely figyelmét, hogy az épületre a magyar államnak elővásárlási joga van. A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár egyben előterjesztést készített a kormány számára, hogy az állam éljen elővásárlási jogával, a villaépület és a park maradjon köztulajdonban, és az épület kapjon műemléki felújítást.



A kormány elfogadta a javaslatot, így ennek megfelelően

az állam él az elővásárlási jogával, biztosítja a szükséges 508 millió forintot a vásárlásra. (A Fővárosi Önkormányzat ennyiért privatizálta a fogadót.)

Az ingatlan köztulajdonban marad, és a műemléki felújítás után csak közösségi célokra lehet majd hasznosítani.

Az ingatlant később sem lehet majd üzleti alapon értékesíteni – köztulajdonba kerül és marad.

A zugligeti műemlék egykoron fogadó volt, ahol még Kossuth Lajos is megfordult, tábla őrzi az emlékét. A villa parkjában egy tengerszem – az Istenszeme-forrás által táplált tavacska – is volt, amelyben fürödni is lehetett, sőt télen a befagyott tóra jártak korcsolyázni a környékbeliek. A kis tó mára elmocsarasodott, kiszáradt. A hatalmas és egykor gyönyörű parkot Haggenmacher Károly, a klasszicista villa volt tulajdonosa építtette.