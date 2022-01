Hajnal Miklós: Nincs diplomám és soha nem is állítottam az ellenkezőjét

Vasárnap a Facebook oldalán ment neki a momentumos Hajnal Miklósnak Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A fideszes politikus szerint ugyanis kettős mércét alkalmaz az ellenzék, amiért Bangóné Borbély Ildikót kizárta soraiból az MSZP és nem indítja áprilisban a választásokon, miután kiderült, hogy hazudott a diplomájáról, Hajnalt viszont nem.

A momentumos politikus még tavaly keveredett hasonló ügybe, miután kiderült, hogy bár korábban több alkalommal is közgazdászként hivatkozott magára, nincs felsőfokú végzettsége. Hajnal akkoriban az Indexnek adott interjújában egyszer már reagált az ügyre. Leszögezte, nem akart becsapni senkit azzal, hogy közgazdászként tüntette fel magát, miközben csak közgazdász-hallgató volt.

Most ismét megszólalt az ügyben. Közösségi oldalán közzé tett posztjában azt írta:

Nincs diplomám és soha nem is állítottam az ellenkezőjét. Oxfordban tanultam filozófiát, politikát, és közgazdaságtant, de utolsó évben abbahagytam a tanulmányaimat, amikor a megalakuló Momentum és az éppen zajló NOlimpia kampány miatt hazaköltöztem. Hogy ugyanígy döntenék-e most is? Gondolkodás nélkül.