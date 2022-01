Orbán Viktor: Még több családtámogatást adunk, ha nyerünk áprilisban

A családtámogatások nagy része 2022 végén megszűnik. Legalábbis eddig úgy tűnt.

A népszerű konstrukciókat eleve az év végéig vagy közepéig hirdették meg, és eddig egyetlen szó sem esett arról, hogy folytatódnának-e, legyen szó a babaváró hitelről, az otthonfelújítási támogatásról, a Zöld Otthon Programról, a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásáról vagy a falusi csokról.

Ám várható volt, hogy ez nem marad így sokáig, tekintve, hogy április 3-án jön az országgyűlési választás, és a győzelem érdekében mindent bevetnek a politikusok.

Orbán Viktor például a Győr-Moson-Sopron megyei Kónyban járt, ahol meglátogatott egy tűzoltót, a feleségét, valamint három gyereküket – derül ki a Facebook-oldalára feltöltött videóból.

A miniszterelnök ajándékot is vitt a gyerekeknek, majd a szülőkkel beszélgetett a családtámogatásról, mégpedig elsősorban a falusi csokról, mivel a család abból újította fel a házát, majd megnyugtatta őket, ha a Fidesz megnyeri a választást áprilisban, akkor a kormány nemcsak meghosszabbítja a családtámogatásokat, hanem ki is egészíti és fel is erősíti azokat.





A falusi csokot, amelyet a kormány 2019 közepén három évre hirdetett meg, elvileg június 30-ig lehetne igénybe venni. Ezt a kedvezményt a támogatott településeken ingatlant vásárló, bővítő és felújító családok vehetik igénybe. Felújításnál és bővítésnél egy gyerek esetében háromszázezer, két gyereknél 1,3 millió, három vagy több gyereknél ötmillió forint támogatás adható, míg vásárlásnál akkor kaphat valaki falusi csokot, ha a juttatás legalább felét az ingatlan bővítésére vagy felújítására fordítja.

(Borítókép: Orbán Viktor. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)