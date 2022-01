Karácsony Gergely: Mindenkinek vannak bűnei a Városháza-ügyben

Mindenkinek vannak bűnei ebben az ügyben. Ezt mondta Karácsony Gergely a Városháza eladását vizsgáló bizottság munkájának befejezése kapcsán a fővárosi közgyűlés napirend előtti vitájában. A városházi ellenzék szemére vetette, hogy előre megkreált rágalomhadjárattal igyekeztek embereket besározni.

Amíg arról beszélgettek a bizottságban, hogy a városháza eladó vagy sem, addig a kormány pályázat nélkül eladta a taszári repülőteret egy olyan cégnek, amely egy Örs vezért téri panellakásba van bejegyezve.

– emlékeztetett. Saját bűneként mindösszesen egy trágár szóösszetétel használatát említette. („Szarok rá, hogy mi van a hangfelvételeken” – fogalmazott a főpolgármester bizottsági meghallgatásán.) Ezért elnézést kért.

A vizsgálóbizottság jelentésének elfogadásáról szóló napirendi vitában Kovács Péter, a testület elnöke a 36 oldalas jelentésről (melynek csupán két oldala tartalmazza a többségi álláspontot) azt mondta, abban fontos megállapítások vannak: a Városháza eladása napirenden volt, Barts J. Balázs, a főváros vagyonkezelőjének vezetője erről tárgyalt a főpolgármester tudtával. 40 milliárdért volt eladó.

A jutalékos rendszer

Kovács Péter arról is beszélt, hogy Barts J. Balázsnak egy megbeszélésen azt mondták, jutalékos rendszer működik a fővárosi vagyonértékesítés során. Kifejezetten neki mondták, hogy 10 százalék a jutalék. Ezt a napirendi vitában felszólaló párttársa, Bagdy Gábor úgy árnyalta, hogy a bizottság sok kérdésben nem tudott teljesen egyértelmű megállapítást tenni, mivel nem nyomozóhatóság.

Elhangzottak megállapítások a jutalékos rendszerről, Városháza eladásról, melyeket sem cáfolni, sem egyértelműen bizonyítani nem sikerült. Az egyik oldal így interpretálta, a másik meg úgy. Ezért kettő jelentés készült.

Erre reagálva Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes a vizsgálóbizottsági jelentés kisebbségi álláspontját tükröző részével összefüggésben arról érdeklődött a főjegyzőnél, hogy esetleges elfogadása esetén ki ellen indíthat magánvádas eljárást. Ez tartalmazza ugyanis a Kiss Ambrus nevével összefüggésbe hozott jutalékos rendszert. Emlékeztetett, hogy azok beszélnek most jutalékos rendszerről, akik a fővárosi vagyonkezelő igazgatóságába egy olyan embert választottak be, aki a Schadl-ügyben érintett, a nyomozati anyagokban is szerepel, az igazságügyi minisztérium egyik korábbi vezetőjét.

A főpolgármester zárszavában úgy fogalmazott, hogy orosz módszer szerint akart a Fidesz a Városháza-vitából ügyet kreálni. Ezt az érzését azzal indokolta, hogy a Rahimkulov család – mely az OTP 15 százalékát tulajdonolja, és gazdagabb, mint Csányi Sándor és Mészáros Lőrinc együttvéve – kiemelt üzleti partnere az Orbán-kormánynak, és 2017 óta próbálja a Városházát megszerezni. Az orosz szálat igazolja álláspontja szerint, hogy a magyar külügyminiszter épp akkor kapott az orosz kollégájától kitüntetést, amikor az orosz kormánynál lobbizott egy záhonyi nagyberuházásért a Rahimkulov család érdekében. Ők erőltették ezeket a tárgyalásokat, majd az elhangzottakat rögzítették és összevágták céljaik elérése érdekében. „Önök szerint ez véletlen?” – tette fel a kérdést Budapest főpolgármestere.

Karácsony Gergely reggel kiosztott módosító javaslata szerint a vizsgálóbizottsági jelentés során nem kell szavazni a kisebbségi álláspontot tartalmazó teljes jelentésről, csak annak első mellékletéről. Ezt a változatot fogadta el végül a testület.

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)