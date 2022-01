Fekete párducot láttak Tiszatenyőn

Újabb videó készült a Magyarországon bóklászó „fekete párducról": a vadállat (?) most Tiszatenyőn tűnt fel.

Másfél hónappal az első megjelenése után most újra feltűnt a Magyarországon vándorló „fekete párduc”. Először Kiskunhalason látták a nagy testű macskát, ahol decemberben videót is készítettek róla. Az állat azóta komoly figyelmet kapott a médiában, és több helyen is felbukkant az ország területén: többek között Szolnokon, Kecskeméten és Kerecsenden látták az állatot.

A Blikk most egy újabb videót osztott meg az állatról, amint az Tiszatenyőn, egy mezőn bóklászik. Bár a felvétel minősége és az állat távolsága miatt nehéz eldönteni, hogy pontosan mit látunk, az biztos, hogy egy fekete színű, macskaszerű állat szerepel a mozgóképen.

Az Index egyébként korábban már megírta, hogy a sokak szerint fekete párducnak hitt vadállat csupán egy nagyobb testű fekete macska. Sári László, Kerecsend polgármestere is megszólalt az üggyel kapcsolatban, mondván: ő maga is találkozott a településen korábban felvett állattal, ami nem más volt, mint egy fekete macska.