Az izzókirály, aki megjárta a poklot

Aschner Lipót 1872. január 27-én született a Nyitra megyei Assakürtön, egy kilencgyermekes zsidó család első fiúgyermekeként. A négy polgári elvégzése után kereskedősegéd lett. 1892-ben lépett az Egyesült Villamossági Rt. alkalmazásába kereskedelmi tisztviselőként.

1918-ban kereskedelmi igazgató, 1921-ben pedig vezérigazgató lett. Hat évtizeden át dolgozott a gyárban, valamennyi beosztásában az izzólámpagyártás fejlesztésén munkálkodott.

A XIX. század végén és a XX. század elején nagy versenyfutás folyt a szénszálas izzólámpák tökéletesítéséért. Az akkori legnagyobb világcég, az Osram az ozmiumot használta izzításra, de az ezzel az izzószállal készített lámpák nem voltak alkalmasak 40 voltnál nagyobb feszültségre. Aztán 1905-ben mutatták be a Siemens és Halske gyár tantállámpáját. Ugyanebben az időben Budapesten már nagyban dolgozott Hanaman Ferenc és Juszt Sándor a világ első wolframszálas izzóján. Az Egyesült Villamossági Rt. azonnal lecsapott a találmányra, és megvásárolta az izzólámpa gyártásának és értékesítésének jogát. A cég neve 1906-ban Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt.-re változott, ezzel is hangsúlyozva, hogy fő termékük az izzólámpa. 1909. április 28-án bejegyezték az Aschner által kitalált Tungsram márkanevet, amely hamarosan az egész világon ismert, és elismert márka lett.

Új utakra vezette a céget:

1921-től 1934-ig tartó elnöksége az Újpesti Torna Egylet aranykora volt. Első elnöki teendőjeként felkérte a korszak híres építészét, az olimpiai bajnok Hajós Alfrédet, hogy tervezzen egy stadiont a gyár területére.

A gyár mellett tíz teniszpálya épült. 1938-ban megnyitották a Tungsram-uszodát is. De nem maradtak el a sportsikerek sem. Például a labdarúgók 1920 és 1942 között húsz dobogós helyezést értek el, köztük öt bajnoki címet nyertek. Az 1938-as világbajnokságon ezüstérmet szerzett válogatottban öten újpestiek voltak.

1942 tavaszán a gyár százötven munkását és mérnökét vonultatták be munkaszolgálatra. Akkor az életkora miatt mentesült a behívás alól, de 1944. március 19-e, a német megszállás után ő sem kerülhette el sorsát. A 72 esztendős férfit a Gestapo előbb a városparancsnokságra, majd a toloncházba hurcolta.

A láger főként az őrök szadista módszerei miatt vált hírhedtté. Az oda szállított mintegy kétszázezer fogolyból százhúszezer meghalt.

Rojkó Annamária az Aki a korát megelőzte: Aschner Lipót élete című kötetében megjegyzi, hogy a gyárigazgatónak egyetlen levele vagy visszaemlékezése sem maradt fenn a Mauthausenben töltött hét hónapról. Parragi György újságíró a mauthauseni naplójában ezt írta róla:

Mindeközben a cégtulajdonos Apostol utcai villájában lakott Adolf Eichmann, aki a magyar zsidóság deportálását a közeli, XII. kerületi Evetke utcában lévő irodájából irányította. Aschnert az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. vezetői az SS-szel folytatott alkudozás és titkos tárgyalások után százezer frankos váltságdíjért 1944 decemberében szabadították ki a lágerből, és menekítették előbb Bécsbe, majd Svájcba.

Csak 1947 nyarán tudott hazajönni. Megtűrték a gyárban, mindazonáltal ő hitt benne, hogy még megmentheti. Beteg öregemberként az igazgatóság alelnöke lett, de korábbi döntési jogkörét nem kapta vissza. Ahogy házát és vagyonát sem. 1951 augusztusában kelt levelében megjegyezte:

Már az első, 1945. decemberi államosítási hullám érintette az Egyesült Izzót. Elsőként az Ajkai Kőszénbányát, majd az Ajkai Erőművet államosították. 1947-ben került állami tulajdonba a gyárral szoros kapcsolatban álló Pesti Magyar Kereskedelmi Bank is.

Valamennyi külföldi leányvállalatát és fiókját a lefoglalás veszélye fenyegette, mert azokat – immár magyar állami tulajdonként – a háborús károk fedezésére a volt szövetséges államok zár alá vehették. Veszélybe kerültek a szabadalmi licencjogok is. A gyár így formálisan részvénytársaság maradt, ám a részvények 40,68 százaléka az államé lett, ami ha többséget nem is biztosított, de a szovjetek 14,51 százaléknyi részvényével együtt egységes fellépést tett lehetővé a külföldi részvénytulajdonosokkal szemben.

Az élet furcsa helyzeteket szül. A gyár kereskedelmi vezérigazgatóját, Jankovich Dénest 1947 decemberében őrizetbe vették, és két éven át tartották börtönben vádemelés nélkül. Szabadon bocsátása után elhagyta az országot, átvette a külföldi Tungsram-fiókok irányítását, és a magyar elvtársaknak az ötvenes években vele kellett tárgyalniuk.

Aschner Lipót 1952. január 18-án hunyt el. Az újságok nem adtak hírt a haláláról, még a gyár üzemi lapja sem. Temetésére is csak kevesen mentek el.

A holokauszt nemzetközi emléknapja

Aschner Lipót végül nem lett a holokauszt áldozata, ahogy az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. tizenhárom zsidó származású mérnöke és fizikusa sem, akiket a kiváló feltaláló, Bay Zoltán közbenjárására engedtek el, amiért később megkapta a Világ Igaza (Jad Vasem) kitüntetést.

Az ENSZ közgyűlése 2005. november 1-jei határozatával január 27-ét a holokauszt nemzetközi emléknapjává nyilvánította. Ezen a napon szabadították fel a legnagyobb második világháborús megsemmisítő tábort, az auschwitzi koncentrációs tábort, ahol a 430 ezer oda hurcolt honfitársunkból több mint 300 ezren lelték halálukat. Az ENSZ-határozat azt is hangsúlyozza, hogy a tagállamok kötelessége megemlékezni a mintegy hatmillió, többségében zsidósága miatt üldözött és meggyilkolt áldozatról, és oktatási programokat indítani annak elősegítésére, hogy az ehhez hasonló népirtás soha többé ne ismétlődhessen meg. A határozat emellett elutasítja a holokauszttagadást, ahogy általánosságban is elítéli a vallási vagy etnikai diszkriminációt és erőszakot. Magyarországon 2001 óta rendezik meg a holokauszt áldozatainak emléknapját is a gettósítás 1944. április 16-i megkezdésének évfordulóin.