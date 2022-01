Gémesi Györgyöt megfenyegette Anonymus, de nem lát politikai indíttatást az ügyben

Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke még január 25-én posztolta Facebookra azt a levelet, amelyet Anonymus aláírással kapott. Ebben az szerepel, hogy

ha figyeli fővárosunk eseményeit, akkor sejtheti, hogy ki vagyok, és sejtheti, nem írnám levelem, ha nem tudnék egy-két kellemetlen titkáról. Mindenhol megvannak az embereim, ahogy a fővárosban is, így mindenkiről mindent tudok.

A levél szerint ha Gémesi György 2022. január 31-ig lemond, és lehetővé teszi, hogy az országgyűlési választásokkal párhuzamosan időközi önkormányzati választások legyenek, ahol kiáll a kormánypártok közös jelöltje mellett, „akkor emelt fővel távozhat”.

Időközi választások mindenféleképpen lesznek, csak önön múlik, mikor és mi módon

– szögezi le a levélíró, hozzátéve: „amennyiben a nyilvánosság előtt nem reagál megfelelőképpen levelemre, úgy 2022. február 1-jével elindul az Éljenjeni akció, mely lerántja a leplet titkairól. Többek között egy feminista terroristával való kapcsolatáról, Várady Napsugárról.”

Gémesi György az ATV Egyenes beszéd című műsorában arról beszélt, hogy ez egyértelmű fenyegetés és zsarolás. Emlékeztetett arra is, hogy a Pegasus-kémszoftver célpontjai között volt, feltörték a lakását – ezekről itt kérdeztük akkor –, ráadásul egy videót is készítettek róla, ami „mindent összekever”, és azoknak, akik semmit nem tudnak a városról, még hihető is.

Gémesi György egyértelművé tette, hogy nem mond le, semmilyen törvénytelen dolgot nem követett el, tiszta a lelkiismerete, és feljelentést fog tenni. A műsorban azt is elárulta, hogy Botka László szegedi, valamint Péterffy Attila pécsi városvezető is kapott levelet Anonymustól.

Elképzelhető, hogy nem a Városháza-ügyben megismert Anonymus-alakról van szó, az rtl.hu szerint a háttérben a magyar média megtévesztésével régóta próbálkozó személy állhat. Gémesi György a portálnak azt nyilatkozta: megvizsgálják az rtl.hu információját, és amennyiben megbizonyosodnak róla, hogy nem valós zsarolásról van szó, tájékoztatják a nyilvánosságot. Ugyanakkor azt is jelezte, hogy ettől függetlenül megteszi a rendőrségi feljelentést.

A polgármester később már arról írt Facebook-oldalán, hogy „a nyilvánosan fenyegető azonosítható, ebben nagyon sokat segített a nyilvánosság”, és úgy tudja, nincs politikai indíttatás az eset mögött.

