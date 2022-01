A holokauszt áldozataira emlékezik a világ

Nemcsak elfeledni nem szabad, hogy voltak gyilkosok, de „meg is kell neveznünk őket” – jelentette ki Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapján tartott budapesti megemlékezésen, a Holokauszt Dokumentációs Központban (HDK). Kiemelte: akiket a vészkorszak idején üldöztek, megkínoztak és meggyilkoltak zsidóságuk miatt, „hozzánk tartoztak, a magyar nemzet részei voltak”, és nagyon sokat tettek hozzá Magyarország életéhez.

Gyilkosaik pedig nem csupán parancsra, de kéjjel öltek

– emelte ki Gulyás Gergely. Hangsúlyozta, hogy az emberek között nincs kollektív bűnösség, mert ha mindenki bűnös, akkor valójában senki nem az, az államnak azonban van felelőssége.

Magyarország a rendszerváltoztatás óta mindig világossá tette, hogy a magyar állam a vészkorszakban saját polgárait nem tudta, sok esetben nem akarta megvédeni, a magyar közigazgatás pedig közreműködött abban, hogy a német megszállást követően több százezer magyar zsidó embert hurcoltak el az országból – emelte ki Gulyás Gergely. Hozzátette:

nem szabad elfeledni a hősöket sem, akik nem néztek félre, akik kockáztatták vagy akár fel is áldozták életüket. És a mai napig vannak tanúink is. Becsüljük meg mindazokat, akik megjárták a halál árnyékának völgyét, akik tanúságot tesznek a borzalmakról, és példájukkal mutatják meg az élet mindent legyőző erejét.

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy jelenleg Magyarország a zsidó közösség számára Európa egyik legbiztonságosabb helyének számít. A kormány nemzetközi színtéren is kiáll az antiszemitizmus valamennyi megjelenési formája ellen, fontosnak tartja az emlékezést és a lelkiismereti szabadság védelmét, melynek része a zsidó vallásgyakorlat szabadsága is – hangsúlyozta.

A miniszter meglátása szerint a mai kor lényegesen könnyebb, mégis vannak veszélyek. Európa ősi zsidó-keresztény gyökereinek és kultúrájának feladása „mindannyiunk számára veszélyt jelent”. A migráció, ha nem jár együtt integrációval, éppen a zsidóságot fenyegeti a legjobban – fogalmazott.

Fontosnak nevezte, hogy „évről évre emlékezzünk mindarra, ami a XX. században történt”, úgy mint az emberiség egyetemes tragédiájára, de úgy is mint a magyarság egészének tragédiájára és mint nagyon sok család máig ható személyes tragédiájára. A kormány ennek jegyében hajt fejet az áldozatok előtt – zárta beszédét a miniszter.

A megemlékezésen beszédet mondott Kovács Tamás, a HDK igazgatója is, aki arról beszélt: Auschwitz ma már szimbólum, de „nekünk, magyaroknak különösen fáj”, hiszen az ott elpusztított 1,1-1,3 millió ember egyharmadát a korabeli Magyarországról deportálták. Több mint 75 év telt el a tábor felszabadítása óta, és egyre kevesebb közöttünk az egykori túlélő – mondta, arra kérve őket, hogy beszéljenek, és mondják el, hova vezet a kirekesztés, az antiszemitizmus.

A HDK igazgatója arra is kérte a túlélőket, hogy mutassanak példát a háború után születetteknek, hogyan kell felállni, hogyan kell újrakezdeni az életet, akár azzal a tudattal, hogy a családjuk odaveszett.

Pascale Andréani, Franciaország budapesti nagykövete hangsúlyozta: a holokauszt az emberiség történetében elkövetett legnagyobb bűntett. Hatmillió embert irtottak ki csak azért, mert zsidó volt, az európai zsidóság háromnegyedét, a világ zsidó lakosságának több mint egyharmadát. A nagykövet a francia történészt, Ernest Renant idézte, aki szerint „a történelem az emlékezés és a felejtés keveréke”, majd arra kérte a túlélőket, emlékeztessenek rá, hogy „ellen kell állnunk a felejtés kísértésének”.

A rendezvényen felszólalt még Jákov Hadasz-Handelszman, Izrael budapesti nagykövete, Jevgenyij Sztanyiszlavov, Oroszország nagykövete és Grósz Andor, a Holocaust Közalapítvány kuratóriumi elnöke is. A megemlékezés végén a résztvevők mécseseket helyeztek el az áldozatok emlékfalánál.

A parlamenti pártok is megemlékeztek

Magyarország ma Európa egyik legbiztonságosabb országa a zsidó honfitársaink számára is. A tömeges bevándorlás miatt a bevándorlóországokban egyre több antiszemita támadás éri az európai zsidókat – olvasható a Fidesz csütörtöki közleményében.

Az MSZP hangsúlyozta: „történelmünk legszörnyűbb helyszínei, az egykor Európa közepén működő haláltáborok a mai napig arra figyelmeztetnek, hogy közös felelősségünk fellépni a szélsőséges gondolatok terjedése ellen.” Több mint hetven évvel a szörnyű tragédia után ezért „azzal tisztelhetjük meg leginkább az áldozatok emlékét, ha nemet mondunk a gyűlöletre, a megbélyegzésre, a kirekesztésre és a közönyre, mindarra, amelyek elvezettek a múltbéli alávaló tettekhez” – fogalmaztak.

A DK arra figyelmeztetett: soha nem szabad elfelejteni „az ártatlanok szenvedését”, mert csak így lehet tanulni „a múlt borzalmaiból”.

Kötelességünk őrizni az áldozatok emlékét, és óvni a törékeny emberi életeket, és megakadályozni minden olyan eszme terjedését, ami hátrányosan különböztet meg embereket egymástól

– szögezték le.

Az LMP szerint azért fontos megemlékezni a holokauszt áldozatairól, mert egyfelől ezt kívánja meg a tisztelet, másfelől pedig „nem árt magunkat figyelmeztetni időről időre arra, hogy a gyűlölet, mások rosszindulatú megbélyegzése nagyon könnyen hova vezethet”. Emlékezni kell, hogy soha többé ne fordulhasson elő hasonló – emelték ki.

#WeRemember

Az ország különböző pontjain szerdán és csütörtökön is megjelent a #WeRemember (#Emlékezünk) felirat, felhívva a figyelmet az emlékezés fontosságára a nemzetközi holokauszt-emléknap alkalmából. Izrael állam budapesti nagykövetsége az MTI-hez eljuttatott közleményében hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy se Magyarország, se Európa, se a világ ne feledkezzen meg azokról az ártatlan emberekről, akik a második világháború alatt csupán származásuk, politikai, illetve nemi identitásuk miatt vesztették életüket.

A közlemény szerint a #WeRemember-kampány néhány évvel ezelőtt a Zsidó Világkongresszus (WJC) szervezésében indult abból a célból, hogy biztosítsa a holokauszt emlékének fennmaradását a digitális korban. Jelezték: Izrael állam nagykövetsége, az osztrák nagykövetség és az Osztrák Kulturális Fórum, illetve a Zsidó Világkongresszus kampányához több mint huszonöt különböző szervezet, köztük önkormányzatok, diplomáciai testületek, sportegyesületek és más intézmények is csatlakoztak idén.

Az auschwitzi haláltábor felszabadításának 77. évében közösen szeretnének méltó emléket állítani a holokauszt során elhurcolt és meggyilkolt emberek számára – olvasható a közleményben.

A zsidó emberek ma is fenyegetve érzik magukat

Elfogadhatatlan, hogy a zsidó emberek csak azért, mert zsidók, veszélyben érezzék magukat, hogy támadások érjék őket Európában – jelentette ki Charles Michel, az Európai Unió tagországainak állam-, illetve kormányfőit tömörítő Európai Tanács elnöke a holokauszt nemzetközi emléknapján. Az auschwitz–birkenaui koncentrációs tábor felszabadításának 77. évfordulójához kapcsolódóan kiadott közleményében Charles Michel hangsúlyozta:

a soá tanulságai ma időszerűbbek, mint valaha, mindenekelőtt azért, mert a zsidó emberek fenyegetve érzik magukat.

Szerinte a demokrácia új ellenségei hasonlítanak a nyolcvan évvel ezelőttiekre. Ezek közé a gyűlöletbeszéd, a szélsőségesség, a másik elfogadásának elutasítása, az összeesküvés-elméletek tartoznak, amelyek beszivárognak a társadalmakba, a mindennapi életbe, és beszennyezik a közösségeket – fogalmazott az Európai Tanács elnöke.

Charles Michel szerint a holokauszt áldozataira emlékezés nem elég, cselekvésre van szükség, ami az elfogadás elutasítása elleni küzdelemmel kezdődik. Úgy gondolja, közömbösnek lenni a gyűlöletbeszéddel és a diszkriminációval szemben közömbösséget jelent az emberiséggel és a demokráciával szemben is.

Cselekedni kell, ahogy az Európai Unió teszi: harcol a demokrácia és az alapvető értékek ellenségei ellen

– tette hozzá az Európai Tanács elnöke.

Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője szintén közleményben emlékezett a holokausztra, szerinte soha senkinek sem szabad elfelejtenie a nácik által elkövetett atrocitásokat és az áldozatokat. A világ minden államának tisztelnie kell a holokauszt minden áldozatát, és el kell ítélnie a holokauszt tagadását, bármifajta torzítását, továbbá oktatási programokat kell kidolgoznia, hogy megakadályozza a népirtások megismétlődését – fogalmazott.

Az antiszemitizmus és a holokauszt tagadása összeegyeztethetetlen az egyetemes értékekkel. Kötelességünk őrizni az áldozatok emlékét. Tartozunk ezzel a holokauszt áldozatainak, a túlélőknek és a jövő nemzedékeinek

– emelte ki Josep Borrell.

Magyarországon és Európában is a második világháború alatt elhurcolt zsidó áldozatokra emlékeznek. Január 27-ét, az auschwitzi haláltábor 1945-ös felszabadításának napját 2005. november 1-jén nyilvánította a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapjává az ENSZ-közgyűlés.

(Borítókép: Egy megemlékező a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapján a Holokauszt Dokumentációs Központ udvarán, az áldozatok emlékfalánál 2022. január 27-én. Fotó: Bruzák Noémi / MTI)