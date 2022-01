Kiadták a figyelmeztetést, viharos széllel érkezik a hidegfront

Csütörtök este egy hidegfront vonul át fölöttünk, ezért észak felől átmenetileg mindenütt megvastagszik a felhőzet, és szórványosan kis mennyiségű csapadék is előfordul: ez az északkeleti, keleti tájakon nagyobb eséllyel lehet hó, míg nyugat, délnyugat felé haladva inkább az eső valószínűbb – derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

A jelentés szerint a délnyugati tájakon esetleg átmeneti ónos szitálás is előfordulhat, a hajnali órákban azonban észak felől megkezdődik a felhőzet csökkenése. A szelet éjféltől már egyre nagyobb területen kísérhetik erős, az északi, északnyugati vidékeken viharos közeli lökések is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 2 és plusz 3 fok között alakul.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Péntek reggel a frontális felhőzet dél felé elhagyja hazánkat, mögötte felhőátvonulásokra számíthatunk délelőtt több napsütéssel. Délután azonban ismét vastagabb felhők érkeznek észak felől. Elszórtan várható napközben zápor, de az északkeleti határnál inkább a hózápor lehet a jellemző, estétől pedig egyre nagyobb eséllyel eshet havas eső, zápor, illetve hózápor, néhol még az ég is megdörrenhet. A szél nagy területen lesz erős, sokfelé viharos erejű széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 9 fok között valószínű, de az északkeleti határnál ennél néhány fokkal hidegebb is lehet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzése szerint estétől északkeleten kisebb havazás valószínű, melyből általában vékony hólepel, elsősorban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti, esetleg Hajdú-Bihar megye határ menti részén akár három centiméter friss hó hullhat péntek reggelig. Péntekre virradó éjszaka a délnyugati megyékben köd is képződhet, arrafelé átmeneti, kisebb mennyiségű ónos csapadék is előfordulhat. Pénteken az intenzívebb záporos gócokban egy-egy helyen az ég is megdörrenhet – olvasható az előrejelzésben.

Péntek reggelre a délnyugati és az északkeleti tájak kivételével nagy területen megerősödik az északnyugati szél, melyet napközben elsősorban az Észak-Dunántúlon, a főváros térségében és az Alföld északnyugati részén viharos, akár óránként 60-80 kilométeres sebességű széllökések kísérnek. A szél a péntek esti órákra némileg majd veszít erejéből. Emiatt az Országos Meteorológiai Szolgálat első fokú figyelmeztetést adott ki széllökések miatt péntekre több megye területén, leginkább az ország északi, északnyugati és középső részére.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Mi vár ránk hétvégén?

Hétvégén változékony idő vár ránk: napsütésre, de hózáporra is készülni kell, ám jelentős lehűlés nem várható, néhol plusz 10 fokot is mérhetnek.

Szombat délutántól főleg az ország északi, északkeleti felén szórványosan várható csapadék. A havat nyugat felől egyre többfelé havas eső, eső válthatja fel. Helyenként megerősödik a szél is. A minimum-hőmérséklet döntően mínusz 5 és plusz 1 fok között alakul, azonban a kevésbé felhős, szélcsendes, fagyzugos tájakon ennél hidegebb is lehet. A maximum-hőmérséklet általában plusz 3 és 7 fok között várható, de az északkeleti határnál alacsonyabb értéket is mérhetnek.

Vasárnap az ország nagy részén több órára kisüthet a nap. A nap első felében szórványosan, majd csak néhol valószínű csapadék: jellemzően záporeső, de az északkeleti megyékben, illetve a hegyekben havas esőre, hózáporra, hódarára is számítani lehet.

A leghidegebb órákban mínusz 3 és plusz 4 fok között várható a hőmérséklet. A csúcsértékek plusz 4 és 12 fok között alakulnak, északkeleten lesz a hidegebb, délnyugaton, nyugaton pedig az enyhébb idő. Az Országos Meteorológiai Szolgálat felhívta a figyelmet arra is, hogy vasárnap nagy területen viharossá fokozódhat a szél. Jelenleg emiatt egyes szintű figyelmeztető jelzés van érvényben, de ez még vasárnapig változhat.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

(Borítókép: Erős szél Budapesten a Lánchídnál 2014. május 15-én. Fotó: Beliczay László / MTI)