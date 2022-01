Februárban is lesznek oltási akciónapok

Az operatív törzs javaslatára a kormány arról döntött, hogy februárban folytatódnak a csütörtök és péntek délutáni, illetve a szombati oltási akciónapok – jelentette be György István Veszprémben.

A Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, aki egyben az országos oltási munkacsoport vezetője is, a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban a közmédiának azt mondta: a kormány már a negyedik oltási akciósorozatot indítja el január negyedik hétvégéjéhez közeledve.

Az év első heteiben több mint 420 ezer oltást adtak be az akciónapokon. Csütörtökönként és péntekenként délután 14 és 18, míg szombatonként 10 és 18 óra között fogadják az oltóhelyek az oltakozókat előzetes időpontfoglalás nélkül, helyszíni regisztrációval – emelte ki az államtitkár.

György István jelezte, hogy az akciónapok februárban is folytatódnak, összesen 115 szakrendelőben és 101 kórházban, illetve a háziorvosok is saját praxisaikban, egyeztetés alapján folytatják az oltásokat.

Az oltási akciócsoportot vezető politikus hozzátette: az időpontfoglalásos rendszer is működik, amivel bármelyik napra lehet időpontot foglalni.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter még a január 13-i Kormányinfón jelentette be, hogy a védettségi igazolvány február 15-től oltási igazolvánnyá alakul. Február 15-től az minősül oltottnak, aki megkapta a harmadik vakcinát, valamint aki két oltással rendelkezik, de hat hónapon belül részesült a másodikban.

Az operatív törzs csütörtökön közölt adatai szerint egy nap alatt 19 213 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Magyarországon, meghalt 64 ember. A fertőzöttek száma ezzel 1 490 489 főre nőtt a pandémia kezdete óta, míg az aktív betegek száma 215 839. Jelenleg 3267 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 157-en vannak lélegeztetőgépen. Eddig 6 347 426 embert oltottak be, közülük 6 085 866-an már a második oltást is megkapták, míg 3 573 570 fő a harmadik vakcinát is felvette.