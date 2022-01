Ha van ötlete, hogy mit lehetne kezdeni a budapesti költségvetéssel, jelentkezzen

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány bevonásával szervezett versenyre különböző szakterületek képviselőit várják. A Főpolgármesteri Hivatal MTI-hez eljuttatott közleményében azt írja: az új városvezetésnek kiemelt célja, hogy a budapestieket bevonja a városfejlesztés távlati céljainak meghatározásába, és a hétköznapi kihívásokra is igyekszik a civilekkel együttműködve megoldást találni.

A résztvevők nem a fióknak dolgoznak: a nyertes csapatok munkáját a város hivatalos kommunikációjában is fogják használni

– fogalmaztak.

A szervezők számos szakterületről várják a 3-5 tagú csapatok jelentkezését: nemcsak informatikus fejlesztők, hanem bölcsész és más kreatív szakmák képviselőit is. A február 25. és 27. között, „Hack the City” néven megrendezett költségvetés-vizualizációs versenyre egyénileg is lehet jelentkezni, őket azonban csapatokba osztják, és így vehetnek részt a megmérettetésen.

A jelentkezés részleteiről, a verseny lebonyolításáról minden tudnivaló megtalálható a pályázati kiírásban az enbudapestem.hu/hackthecity oldalon – olvasható a közleményben.