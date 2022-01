Kapaszkodjon, különben elfújja a szél

A budapesti János-hegyen már meghaladta a 100 kilométer/órát is a légmozgás sebessége, és ez estére sem lesz jobb: záporokat, havas esőt és hózáport ígér az előrejelzés.

A délutáni órákban többnyire erősen felhős lesz az ég, és helyenként kialakulhat zápor, havas eső zápor, hózápor; egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A nyugati, északnyugati szél nagy területen lesz viharos. A hőmérséklet késő este –2 és 4 fok között alakul. Az Országos Meteorológiai Szolgálat Facebook-oldalán arról is tájékoztatott, hogy ma már a 100 kilométer/órás sebességet is meghaladta a szél ereje, amit Budapesten, a János-hegyen mértek.

Péntek este észak felől átmenetileg nagyobb területen csökken, majd hajnalban nyugat felől ismét növekedni, vastagodni kezd a felhőzet. Helyenként előfordulhat hózápor, havas eső és zápor. A nagy területen erős, viharos északnyugati szél az éjszaka második felében veszít erejéből, de erős széllökések még akkor is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően –5 és 1 fok között alakul, azonban a kevésbé felhős, szélcsendes, fagyzugos tájakon ennél hidegebb is lehet.

Szombat délelőtt nyugat felől fokozatosan megnövekszik a fátyolfelhőzet, ami meg is vastagszik. Többórás, szűrt napsütés a Tiszántúlon és a Dél-Alföldön várható. Délután már mindenütt borult lesz az ég.

A déli óráktól előbb a Dunántúlon és a főváros tágabb térségében alakul ki eső, havas eső, a hegyekben havazás.

Fotó: OMSZ / met.hu Szombat délelőtti időjárás-előrejelzés

A késő délutáni óráktól az Északi-középhegységben, illetve később az esti, késő esti órákban az északkeleti megyékben is friss tapadó hó hullhat. A Dunától keletre is több helyen lehet vegyes halmazállapotú csapadék. Kelet, északkelet felé haladva növekszik a hó esélye. A délnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között valószínű. Vasárnap reggelig elsősorban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti felén akár az öt centimétert is elérheti a lehulló hó mennyisége.

(Borítókép: Eduardo Munoz Alvarez / Getty Images)