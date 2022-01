Több mint 225 ezren koronavírusosak Magyarországon

Az elmúlt 24 órában – a tegnapinál kevesebb – 17 869 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Magyarországon 48 756 mintavétel alapján – derül ki a kormányzati tájékoztató portál pénteki adataiból.

A fertőzöttek száma ezzel 1 508 358 főre nőtt a pandémia kezdete óta itthon, míg az aktív betegek száma 225 801. Jelenleg 3463 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 145-en vannak lélegeztetőgépen. Közölték: meghalt 78 ember koronavírusban, a járvány következtében elhunytak száma így 41 229 főre emelkedett.

Eddig 6 351 476 embert oltottak be, közülük 6 089 784-en már a második oltást is megkapták, míg 3 594 529 fő a harmadik vakcinát is felvette, ismertették a számokat.

A kormány döntése értelmében a védettségi igazolvány oltási igazolvánnyá alakul át február 15-től, és csak azoknak lesz érvényes az igazolványuk, akik be vannak oltva. Az igazolvány a második oltást követően hat hónapig lesz érvényes, ám utána lejár, ha az illető nem oltatja be magát a harmadik adag vakcinával. Ha pedig valaki két oltást követően fertőződik meg, akkor onnantól számítva 6 hónapig lesz érvényes az igazolványa. A harmadik oltás felvétele után az igazolvány érvényessége korlátlan időre szól, kivéve, ha a kormány ismét változtat a szabályozáson.

(Borítókép: Balogh Zoltán / MTI)