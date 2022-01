Három betörőt is elüldözött egy idős asszony

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrök a Facebookon számoltak be arról, hogy az egyedül élő idős asszonyhoz szerdán éjszaka törtek be. A hölgy hálószobájából a konyha felé indult, amikor észrevette, hogy a helyiségben ég a villany, és valakik beszélgetnek. A konyhában aztán három idegent pillantott meg,

akik őt meglátva a kertre nyíló hátsó ajtón át azonnal elmenekültek.

Az asszony hívatlan vendégeit többnyire csak hátulról látta, így később a rendőröknek kevés információt tudott adni a ruházatukról. Arra viszont emlékezett, hogy egyikük világos színű hátizsákot viselt.

Mikor a távozásuk után szétnézett, kiderült az is, hogy a konyhából a mobiltelefonját, a baromfiólból pedig három tyúkját és egy kakasát vitték el. A betörés után az asszony telefon híján a szomszédba ment segítséget kérni.

A nyírbátori rendőrök a bejelentés után azonnal az elkövetők nyomába eredtek. A hó vastagsága miatt a betörők lábnyomait követni tudták kertről kertre, majd utána egy aszfaltút mentén is, egészen a 6 kilométerre lévő Nyírpilisig. Ott a lábnyomok végül egy lakóházhoz vezettek őket, amelybe belépve

a rendőröknek rögtön megakadt a szemÜK a frissen levágott baromfin, egy vizes bakancson és egy hidegtől kipirult arcú emberen.

Az illető, B. O. a rendőrök kérdéseire beismerte, hogy részt vett a bűncselekmény elkövetésében. Előkerült nála az ellopott mobiltelefon is, amelyet a tyúkokkal és a bakanccsal együtt a nyomozók lefoglaltak.

A rendőrök rajta kívül elfogták a szomszédban lakó F. P.-t is, aki B. O.-val és a még szökésben lévő harmadik társukkal közösen követte el a bűncselekményt. Az F. P. otthonában elvégzett házkutatás alatt az ő vizes lábbelijét is megtalálták, illetve nála került elő az idős hölgy által látott világos színű hátizsák is, benne egy elpusztult kakassal.

A nyomozás adatai szerint a háromfős társaság tagjai Bátorligeten két másik ingatlanból is elvittek három kerékpárt. Ezek közül kettőt a nyomozók a Nyírpilisre vezető nyomkövetésük közben meg is találtak egy árokba hajítva.

A Nyírbátori Rendőrkapitányságon B. O.-t és F. P.-t lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanújával kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat. Harmadik társuk ellen körözést adtak ki.