Zacher Gábor az omikronról: Most nincs pofázás, most meló van

Az omikrontól nem lehet elbújni – mondta Zacher Gábor, a hatvani kórház sürgősségi osztályának orvosa a Hír TV-nek adott interjújában. Hozzátette, hogy jelenleg a kórházak olyan betegekkel vannak tele, akik pozitívak, de egyéb betegség miatt kerültek kórházba. A szakember azonban úgy gondolja, nem ez lesz a legnagyobb probléma az elkövetkezendő időszakban, hanem az egészségügyi dolgozók hiánya, ha többen is elkapják a betegséget.

Mint mondta, lehet, hogy nem jelentkeznek nagyon súlyos tünetek, de akkor is kiesnek legalább egy hétre a munkából. Véleménye szerint erre az egészségügyi rendszer nem tud felkészülni, csak helyettesítéssel lehet megoldani az így kialakult helyzetet.

Én azt gondolom – és ezt már sokszor elmondtam –, hogy most nincs pofázás, most meló van. Ha be kell menni három napra, hát bemegyünk. Ha túlórázni kell, túlórázni fogunk

– fogalmazott Zacher Gábor, hozzátette: eddig is ezt csinálták, pontosan ezt fogják ezek után is.

A szakember kiemelte, hogy az omikron-hullámban a leginkább az FFP2-es vagy az FFP3-as maszkokat ajánlja. Elmondta, hogy nagyon megdöbbentette, hogy a kézilabda EB-n nagyon kevesen viselnek maszkokat, a legmeglepőbb azonban az volt számára, hogy a VIP páholyban maximum az emberek tíz százaléka vette fel a maszkot. „De hát úgy látszik, hogy vannak egyenlők és egyenlőbbek” – tette hozzá.

– fogalmazott, majd hozzátette: attól, hogy nem veszünk tudomást róla, attól még ez a vírus itt van. Kiemelte, hogy továbbra is fontos a járványügyi szabályok betartása. Véleménye szerint az omikron-variáns hozzásegíthet minket ahhoz, hogy meglegyen a 90 százalékos átfertőzöttség. A kérdés az, hogy lesznek-e újabb variánsok – mondta.

– emelte ki, ugyanakkor megjegyezte, hogy nem lehet megjósolni, mit hoz a jövő. Zacher Gábor elmondta, hogy a leginkább Jakab Ferenc és Kemenesi Gábor véleményét érdemes meghallgatni ebben a témában.

Az oltásokkal kapcsolatban elmondta, hogy a szakmai javaslat szerint legalább négy hónapnak kell eltelnie a harmadik és a negyedik oltás között, és meg van határozva az is, hogy kiknek javallott a második ismétlő dózis. Elárulta, hogy az idősebb egészségügyi dolgozókat próbálják tehermentesíteni, hogy őket nem osztják be olyan osztályokra, ahol koronavírusos betegekkel találkozhatnak.

Az oltásokkal kapcsolatban leszögezte, hogy jelenleg a szakma azt mondja, hogy a homológ és a heterológ oltási sorok között nincs különbség. Zacher Gábor szerint Magyarországon a szülők nincsenek kellő mennyiségű információval ellátva a gyerekek oltásával kapcsolatban. Úgy véli, hogy a koronavírus tájékoztató oldalon több információnak és szakmai véleménynek kellene ezzel kapcsolatban megjelennie.

Nem kell tartani az oltástól, be kell oltani a gyereket, mert náluk ez a betegség most több, nagyobb számban fordul elő, mint az első, második és harmadik hullámban. Megint oltási víkend van, meg jövőhéten és azután is lesz, amit sokkal régebb óta be kellett volna már vezetni, és használják ki