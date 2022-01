Házakat és autókat tépett szét a pokoli szélvihar

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szinte az egész országra kiadta a figyelmeztetést a reggeli órákban, miszerint a délelőtt sokfelé viharossá fokozódik az északnyugati szél. Ezúttal sem tévedtek: az orkánerejű fuvallat megsemmisítette az országot, csak vasárnap délutánig 550 káreseményhez riasztották a tűzoltókat. A legtöbb segélyhívás Budapestről és Pest megyéből érkezett; a legtöbb helyen letört faágak, kidőlt fák adtak munkát a tűzoltóknak. Sok fa utakra, házakra, kerítésekre, autókra és elektromos vezetékekre dőlt, a szél épületek tetőszerkezetét is megrongálta – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-vel.

A fővárosban egy rendelőintézet, egy óvoda és egy posta tetejét bontotta meg a szél, és volt, ahol kidőlt fa vagy épületről lehulló cserép rongált meg autókat.

Ugyancsak Budapesten és Székesfehérváron jelzőlámpákat szakított le a viharos szél, a Pest megyei Dabason és a Győr-Moson-Sopron megyei Nyúlon pedig elektromos vezetékekre dőltek fák. Sok riasztás érkezett Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből, Alattyánban például nagyfeszültségű vezeték szakadt el.

A katasztrófavédelem közölte: az érintett területeken folyamatosan dolgoznak a tűzoltók, az OKF a károk felmérését javasolja a lakóingatlanok körül, és azt kéri, hogy a leszakadt elektromos vezetéket, sérült közműveket, veszélyesen megdőlt fákat a 112-es segélyhívón jelentsék be.

Az OKF vasárnap délután közzétett Facebook-bejegyzésében azt írja: a ház környékéről érdemes összegyűjteni és fedett helyre vinni azokat a tárgyakat, amelyeket a szél felkaphat, és kárt okozhat velük. Pontokba szedve felsorolták a legfontosabb teendőket, ezek a következők:

Pakoljunk össze az udvaron!

Ne menjünk horgászni!

Ne rakjunk tüzet!

Zárjuk be a háziállatokat!

Ne menjünk recsegő, ropogó faágak, fák közelébe!

Ne vigyük a gyermekeket játszótérre!

Ne menjünk a leszakadt villanyvezeték közelébe, jelentsük be, ha ilyet látunk!

Zárjuk be az ablakokat!

Figyeljük a szén-monoxid-érzékelőket, a szél visszanyomhatja a levegőt a kürtőkbe!

Készüljünk fel egy esetleges áramszünetre!

Ha dühöng a szél, áramtalanítsunk!

Baj esetén azonnal hívjuk a 112-t!

Nem járnak a vonatok, teljes a káosz

A Mávinform vasárnap délután arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a szeles időjárás több helyen is megrongálta a felsővezetéket, emiatt jelentős, 60-100 perces késésekkel, vonatkimaradásokkal, több szakaszon is pótlóbuszos közlekedéssel kell számolniuk a vasárnap délután, este vonattal utazóknak. Több vonalon a viharos erejű szél miatt korlátozták a vonatok sebességét is a vezetékszakadások és áramszedőtörések megelőzése érdekében. A vasúttársaság műszaki ügyeletein folyamatosan dolgoznak a vezetékek helyreállításán – tették hozzá közleményükben. Közölték továbbá, hogy

a Budapest–Szeged-vonalon a felsővezeték-helyreállításig jelentősen hosszabb menetidővel kell számolni. Nagykőrös és Kecskemét között az utasokat pótlóbuszok szállítják.

A Budapest–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony-vonalon szintén nagymértékben nőtt a vonatok menetideje.

Cegléd és Abony között átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok, egy tehervonat mozdonyának áramszedője letörött, a felsővezeték is megsérült mindkét vágányon. Cegléd és Szolnok között pótlóbuszok szállítják az utasokat.

Az InterCity-vonatok kerülő útvonalon: a Budapest–Újszász–Szolnok-vonalon közlekednek. A nyíregyházi sebesvonatok helyett pedig Cegléd és Szolnok között pótlóbuszok szállítják az utasokat.

A Budapest–Pusztaszabolcs–Dombóvár–Pécs-vonalon is tetemes késésekre kell számítani. Leszakadt felsővezeték miatt nem közlekedhetnek a vonatok Tolnanémedi és Pincehely között, az utasokat ezért ezen a szakaszon pótlóbuszok szállítják.

Csengőd és Kiskőrös között fa dőlt a felsővezetékre, ami megrongálódott. A helyreállításig – várhatóan 19 óráig – nem közlekedhetnek a vonatok. A Budapest–Kelebia-vonalon jelentős késések várhatók.

Szintén várhatóan 19 óráig kell késésekre számítani a Miskolc–Hidasnémeti-vonalon. Pótlóbuszok szállítják az utasokat Miskolc és Szikszó között.

A Hernád IC-vonatok jelentős késéssel közlekednek.

A dél-balatoni vonalon utazók számottevő késésekkel kell hogy számoljanak, ugyanis a 30-as számú vonalon Siófok állomáson a Nagykanizsáról a Déli pályaudvarra tartó, 855-ös számú Tópart InterCity-vonat elgázolt egy embert. A helyszínelés ideje alatt Siófok és Zamárdi között nem közlekedhetnek a vonatok.

A vasúttársaság arra kérte az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a MÁV honlapján vagy a Mávinform Facebook-oldalán, illetve a Vonatinfó-térképen, valamint a MÁV-appon is találhatók friss információk.

Vége lesz, de visszatér

Az Országos Meteorológiai Szolgálat MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzése szerint késő estétől jelentősen mérséklődik a szél. Azonban hétfőn egy újabb – gyengülő – ciklon frontjai érik el az országot, és a frontátvonulások szinte mindennaposak lesznek a jövő héten is. Hozzáteszik, hogy változékony lesz az idő, napsütésre és hózáporra is készülni kell. Hajnalonként lehetnek mínuszok, de napközben jellemzően fagypont felett alakul a hőmérséklet.

Hétfőn a nap nagy részében erősen felhős vagy borult időre van kilátás, de délelőtt a déli megyékben még több órára kisüt a nap. Délután elszórtan várható eső, zápor, északkeleten havas eső, havazás is. Időnként megélénkül, néhol megerősödik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 5 és plusz 1 fok között alakul, de a szélvédett, fagyzugos részeken hidegebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet általában plusz 4 és 9 fok között alakul, de északkeleten pár fokkal hidegebb is előfordulhat.

Kedden több órára kisüt a nap. Napközben néhol lehet hózápor, zápor, majd késő estétől az ország északnyugati harmadán fordulhat elő több helyen havazás, havas eső. A Dunántúlon még több helyen erős lesz a szél, majd délutántól mérséklődik a légmozgás. Hajnalban általában mínusz 4 és plusz 1 fok között alakul a hőmérséklet, de szélcsendes, fagyzugos helyeken akár mínusz 8 fok is lehet. Kora délután általában plusz 1 és 6 fok közötti értékeket mérhetnek.

Szerdára virradóra több helyen várható havazás, havas eső, és pár centiméter friss hóréteg is kialakulhat. Napközben – várhatóan a déli órákra – az ország keleti részén is megszűnik a csapadék. Napközben több-kevesebb napsütés valószínű szórványosan záporral, hózáporral. A Tiszántúl és az északkeleti megyék kivételével megerősödik a légmozgás, a Dunántúlon viharos széllökésekre is készülni kell. A minimum-hőmérséklet többnyire mínusz 5 és plusz 1 fok között alakul, de a szélvédett, eleinte kevésbé felhős keleti tájakon mínusz 8 fok is lehet. A kora délutáni órákban általában plusz 5 és 10 fok közötti, a keleti határvidéken és az északkeleti megyékben viszont csak mínusz 1 és plusz 4 fok közötti értékeket mérhetnek.

Csütörtökön több órára kisüt a nap. A nap második felétől nyugat felől vastagabb melegfronti felhőzet érkezik. Néhol zápor, hózápor előfordulhat. A Dunántúlon többfelé lesz erős a szél. A minimumok többnyire mínusz 4 és plusz 1 fok között várhatók, a fagyzugos helyeken mínusz 8 fok körül alakulnak. A maximumok általában plusz 3 és 8 fok között lesznek, de az északkeleti tájakon egy-két fokkal hidegebb is lehet.

Pénteken, szombaton és vasárnap a több-kevesebb napsütés mellett néhol előfordulhat zápor, hózápor. Pénteken még élénk, szombaton és vasárnap erős széllökések várhatók. Pénteken a legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 5 és 0 fok között alakul, de a szélvédett fagyzugokban akár mínusz 8 fokot is mérhetnek. Pénteken kora délután többnyire plusz 5 és 11, az északkeleti határvidéken mínusz 1 és plusz 4 fok közötti értékek várhatók. Szombaton hajnalban mínusz 3 és plusz 2, délután plusz 4 és 10 fok közötti értékeket lehet majd mérni. Vasárnap a leghidegebb órákban mínusz 3 és plusz 2, napközben plusz 3 és 9 fok között alakul a hőmérséklet – olvasható az előrejelzésben.

(Borítókép: Tűzoltó a viharos erejű szélben úttestre dőlt fát fűrészel darabokra a fővárosban 2022. január 30-án. Fotó: Mihádák Zoltán / MTI)