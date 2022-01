Bár azt már a sztrájktárgyalások hangulatából és eredménytelenségéből is sejteni lehetett, hogy a január 31-i figyelmeztető sztrájk megszervezése nem lesz zökkenőmentes, azt talán kevesen gondolták, hogy a munkabeszüntetés sorsa az utolsó pillanatig kérdéses lehet. A szakszervezetek és a kormány között a sztrájkot megelőző hétvégén is folytatódott az adok-kapok, a vita tárgya ezúttal az volt, hogy a munkabeszüntetésnek van-e törvényes alapja, vagy sem. A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) péntek délután győzelemként hirdette ki a következő sorokat:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) ezzel egy időben ugyanakkor szintén kiadott egy közleményt, melyben azt írták:

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár erről az intézményvezetőket is tájékoztatta, az igazgatók egy része ennek hatására pedig arról írt levelet a szülőknek, hogy a hétfői munkabeszüntetés elmarad.

– értékelte az Indexnek az elmúlt napok eseményeit Komjáthy Anna, a PDSZ elnöke.

Bár azt a szakszervezetek is elismerik, hogy miután a kormány nem mondott le a fellebbezés jogáról – vagyis a pénteki bírósági végzés nem emelkedett jogerőre –, a sztrájk jogellenessége utólag megállapításra kerülhet, Nagy Erzsébet szerint emiatt senkit nem rúghatnak ki.

„Azokkal szemben, akik az elsőfokú, de még nem jogerős bírósági végzés birtokában részt vesznek a sztrájkban, súlyos, a közalkalmazotti jogviszonyukra, illetve a munkaviszonyukra kiható retorzió (pl. rendkívüli felmentés, azonnali hatályú felmondás, egyéb jogviszony megszüntetése)

A leghátrányosabb jogkövetkezmény a szóbeli, írásbeli figyelmeztetés lehet, vagy a jutalom meghatározott idejű visszavonása, de ez a veszély nem fenyegeti a tanárokat, már így is elvettek tőlük mindent. Éppen ezért fontos, hogy a sztrájkot megtartsuk” – mondta lapunknak a PDSZ országos választmányi tagja.

A pedagógusoknak tehát mindezek tudatában kell a részvételt mérlegelniük.

Míg az Adom Diákmozgalom „Nem megyünk be az első két órára január 31-én” néven eseményt hozott létre, addig a sztrájkoló pedagógusok petícióját már több mint 55 ezren aláírták.

Egyértelműen van igény a sztrájkra, rengeteg megkeresést kaptunk az elmúlt napokban akár olyan szülőktől is, akik korábban nem igazán folytak bele az iskolai életbe. Mostanra ők is látják, hogy mekkora a baj, egyre többen állnak ki a pedagógusok mellett, még annak ellenére is, hogy a kormány »a baloldal kampányakciójaként« hivatkozott a munkabeszüntetésre. Bízom benne, hogy ez az alaptalan kijelentés sem tartja vissza a szülőket