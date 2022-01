Az egészségügyi szakdolgozók is támogatják a hétfői pedagógussztrájkot

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) is szolidaritásáról biztosítja a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetét (PDSZ) és a Pedagógusok Szakszervezetét (PSZ), valamint támogatják a hétfőre szervezett kétórás sztrájk meghirdetésében megfogalmazott célokat és követeléseket.

Legalábbis ez derül ki az egészségügyi szakdolgozókat tömörítő érdekvédelmi szervezet közleményéből. Amint írták:

Számos egészségügyi végzettségű tagtársunk végez oktatói tevékenységet az egészségügyi és szociális szakképzésben, így maximálisan ismerjük és átérezzük helyzetüket.

A figyelmeztető sztrájkot közös nyilatkozatban támogatta a főváros néhány polgármestere és Karácsony Gergely főpolgármester is. Emellett az érdekvédelmi szervezetek is sorra álltak a megmozdulás mellé. A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ), valamint a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) mellett a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége (KSZSZ) is támogatja a korábban megfogalmazott sztrájkköveteléseket.

Közleményükben azt írták, egyetértenek azzal, hogy:

a pedagógusok további 45 százalékos béremelésben részesüljenek,

valódi pedagógus-életpályára van szükség,

a heti kötelező óraszám 24 órára csökkenjen,

az osztályfőnöki funkció heti 2 órával számítson bele a heti kötelező óraszámba,

a pedagógiai asszisztensek gyermekfelügyelettel töltött heti óraszáma maximum 35 óra legyen,

a kormány érdemben működtesse az oktatás területén a szakmai és érdekképviseleti fórumokat!

Mint megírtuk, január 31., hétfőre figyelmeztető sztrájkot szervezett a két nagy pedagógus-szakszervezet. A bíróság pénteken ezt első fokon jóváhagyta, a kormány szerint azonban nem lehet törvényes a hétfői munkabeszüntetés. A szakszervezetek szombaton újabb közleményt adtak ki, amelyben újra az iskolákhoz fordultak.