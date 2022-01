A szakszervezetek szerint sokan, az Emmi szerint kevesen sztrájkoltak ma

Az eddig beérkező részeredmények alapján több mint húszezren vettek részt a ma délelőtti figyelmeztető sztrájkban, amelyet a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) szervezett. Az érdekvédők a Hősök terén tartott sajtótájékoztatón elmondták: a munkabeszüntetés a vártnál jobban sikerült, még annak ellenére is hogy a tanárokat több helyen megfenyegették. Az Emmi is közleményt adott ki. Mint írták, „a jogszerűtlen sztrájkban kevesebb mint a pedagógusok egyötöde vett részt”.

Mint arról korábban beszámoltunk, ma délelőtt figyelmeztető sztrájkot tartottak a pedagógusok. A diákoknak az első két órájuk maradt el, mint megtudtuk, egyes intézmények kongtak az ürességtől, a VIII. kerületi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban például mind az 570 tanuló támogatta a tanárokat azzal, hogy korán reggel nem ment iskolába. Az egyházi intézményekben is volt példa sztrájkra, az egyik középiskola helyi sztrájkbizottsági tagja lapunknak elmondta: náluk is szükség van a változásra, mert lehet, hogy a fejlesztésekre több állami támogatást kapnak, a pedagógusi bértábla, az életpályamodell és az óraszám tekintetében nincs különbség az állami iskolákhoz képest.

A munkabeszüntetés után a szakszervezetek sajtótájékoztatót tartottak a Hősök terén, ahol bejelentették: az eddig beérkező részeredmények alapján több mint húszezren sztrájkoltak ma délelőtt.

Ezek csak részeredmények, ugyanis közvetlenül a sztrájk után a kollégák munkába álltak, a harmadik órától a szokott rendben folytatódott az oktatás. Nincs okunk szégyenkezni, akármennyire is szerette volna a kormány, hogy elhalasszuk, a sztrájk végül megvalósult

– mondta Szabó Zsuzsa, a PSZ elnöke, aki felidézte Kásler Miklós, az emberi erőforrások miniszterének egy korábbi üzenetét, amelyben azt mondta, hogy „a jó pedagógus nemcsak tanár, hanem példakép is, aki megtanítja a gyerekeknek, hogyan kell kiállni önmagáért és küzdeni másokért”.

Mi pontosan ezt tettük a mai napon

– tette hozzá Szabó Zsuzsa.

A másik szakszervezet, a PDSZ részéről Nagy Erzsébet szólalt fel, aki kiemelte: a sztrájk idején a pedagógusok és a szülők is komoly nyomásnak voltak kitéve.

Egyes intézményekbe egész delegációk vonultak ki a tankerületi központból, míg máshol megfigyelők jelentek meg. Több helyen is megfenyegették a tanárokat, hogy ha nem hagyják abba, komoly bajba kerülnek. Szeretnénk minden kollégát megnyugtatni, senki nem kerülhet bajba, jogi téren is történt ugyanis előrelépés

– mondta Nagy Erzsébet, utalva arra, hogy 10 óráig, vagyis a sztrájk végéig nem adott be fellebbezést a kormány.

A szakszervezetek ezek mellett kiemelték, hogy továbbra is készek megegyezni a kormánnyal, ám ha nem sikerül, márciusra egy huzamosabb ideig tartó sztrájkot is előkészítenek.

A sajtótájékoztatóval egy időben az Emberi Erőforrások Minisztériuma is kiadott egy közleményt, ebben azt írták:

Országosan az iskolákban foglalkoztatott pedagógusok kevesebb mint egyötöde vett rész a hétfői sztrájkban.

A tárca emellett kitart korábbi álláspontja mellett, miszerint

törvénytelen a hétfői pedagógussztrájk, mivel a bíróság csak pénteken hozott elsőfokú, nem jogerős határozatot, a jogszabály szerint pedig sztrájk csak akkor tartható, ha a bíróság jogerős döntést hoz róla.

Jogi téren tehát továbbra sincs egyetértés a felek között.

Kék szalag? Kockás szalag?

Ma délután szolidaritási autós felvonulás is tartanak, ehhez kétszázan csatlakozhattak. A Magyar Szakszervezeti Szövetség előzetesen azt kérte, hogy a résztvevők tűzzenek ki kockás szalagot az autóra. Ez azért érdekes, mert nemrég a Magyar Nemzet egy belsős szakszervezeti dokumentumra hivatkozva azt írta, hogy a PSZ és a PDSZ eredetileg a kék szalag viselésére biztatta a sztrájkolókat. Mint ismert, korábban Márki-Zay Péter is kék szalag viselését javasolta azoknak, akik változást szeretnének. A lap szerint ezzel beigazolódott az, amit korábban az Emmi is többször hangsúlyozott, miszerint a munkabeszüntetés a baloldal kampányakciója.

A kék szalag a szakszervezetek egy korábbi jelképe, még azokból az időkből való, amikor Márki-Zay Péter még a láthatáron sem volt. Éppen a félreértések elkerülése végett váltottunk kockás szalagra, a mai felvonuláson részt vevő autók sem kék szalagot viselnek, ami nem véletlen

– erről Nagy Erzsébet, a PDSZ tagja beszélt korábban az Indexnek. Újságírói kérdésre válaszolva a délutáni sajtótájékoztatón mindezt Szabó Zsuzsa is megerősítette.

Mi vezetett idáig?

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) még tavaly október 15-én alakított sztrájkbizottságot. Közösen megfogalmazott követeléseiket sztrájktárgyalások keretében próbálták meg érvényesíteni az Emberi Erőforrások Minisztériumában. A sokadik sikertelen tárgyalás után, decemberben döntöttek úgy, hogy drasztikusabb lépéseket tesznek, vagyis figyelmeztető sztrájkot szerveznek. Amennyiben a hétfői munkabeszüntetés sem vezet eredményre, március 16-ra egy huzamosabb ideig tartó munkabeszüntetést is előkészítenek.

Ezt kérik a szakszervezetek:

A pedagógusok további 45 százalékos béremelésben részesüljenek!

Valódi pedagógus-életpályára van szükség!

A heti kötelező óraszám 24 órára csökkenjen!

Az osztályfőnöki funkció heti két órával számítson bele a heti kötelező óraszámba!

A pedagógiai asszisztensek gyermekfelügyelettel töltött heti óraszáma maximum 35 óra legyen!

A kormány érdemben működtesse az oktatás területén a szakmai és érdekképviseleti fórumokat!

Mint ismert, a kormány januártól több ágazatban is emelte a béreket, a pedagógusok tízszázalékos pótlékemelést kaptak. Emellett 2023-ra komolyabb bérrendezést is ígértek a tanároknak, ám ezek részletei egyelőre nem ismertek.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)