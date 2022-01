Leadta Tucker Carlson riportját a Hír TV

Levetítették a Hír TV-n a Fox News ismert riporterének, Tucker Carlsonnak a Magyarországról forgatott filmjét. Az ismert Trump-szimpatizáns tévés Magyarország Soros ellen: harc a civilizációért címmel készített, körülbelül 25 perces filmjét vasárnap este tekinthették meg a csatorna nézői.

A film a magyar kormány megközelítését mutatja be, és ebből a nézőpontból ismerteti a kormány és Soros György célkitűzéseit, a köztük lévő konfliktust. Tucker Carlson a filmben arról beszél, hogy „Magyarország visszatámadott Soros Györgynek”, amikor a magyar származású amerikai milliárdoshoz köthető szervezetek „az országra támadtak”. A riporter kiemelten méltatja Orbán Viktor pályafutását is.

A filmben a magyar miniszterelnök is megszólal, és mások mellett arról is beszél, hogy bizonyos külső erők már most is beavatkoznak a kormány munkájába. Megállapítása szerint

Soros György befolyása Európában erősebb, mint az Egyesült Államokban, ez a fő vadászterülete.

A Hír TV-nek Kiss Sizare Péter, az Amerikai Magyar Polgári Liga alelnöke is nyilatkozott, állítása szerint a visszhangok eddig „elég pozitívak”. Mint mondta, Tucker Carlson pozitív képet festett a magyarországi viszonyokról, mivel azonban 1993 óta az Egyesült Államokban él, azt nem tudta megmondani, hogy a film tartalmilag mennyire fedi a valóságot. Tucker Carlson munkásságával mindenesetre meg van elégedve.