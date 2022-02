Visszaáll a járvány előtti szintre a belföldi turizmus

Idén is folytatódik a növekedési trend a turizmus belföldi piacán: szakértők szerint legalább olyan erős évre számíthatunk, mint a járvány előtti 2019-es 120-130 milliárd forint bruttó szobaárbevétel. Tavaly továbbra is Budapesten foglaltak leggyakrabban, de a balatoni régió is felkapott volt.