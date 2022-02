Megkérdeztük Márki-Zay Pétert, hogyan finanszírozza a kampányköltéseit

Több mint ötvenmillió forintot költött az ellenzék miniszterelnök-jelöltje úgy a kampányra, hogy nem tudni, honnan származnak a források – írja a Mandiner. Korábban arról beszélt a több milliárdos által is támogatott Márki-Zay Péter, hogy borítékban is szokott pénzt kapni.

Mintegy ötvenmillió forintot költött közösségi oldalán hirdetésekre Márki-Zay Péter – írta meg kedden a Mandiner a Facebook hirdetéstárának adataira hivatkozva. A cikkben hozzáteszik: az ellenzék miniszterelnök-jelöltjének költéseinek eredete nem tisztázott.

Márki-Zay Péter vagyonnyilatkozata alapján megállapítható, hogy saját forrásai nem lettek volna elegendők ilyen mértékű reklámra, mégis elköltött 49 945 769 forintot – és csak az elmúlt héten majdnem tízmillió forintot – facebookos hirdetésekre az ellenzéki miniszterelnök-jelölt.

Márki-Zay Péter 2020–2021. novemberi kampányelszámolását ugyanakkor egyelőre még nem lehet megnézni a weboldalán. Amikor rákattint az érdeklődő az elmúlt hónapok költéseit mutató linkekre, a honlap jelszót kér a megtekintéshez.

Mint ismert, Márki-Zay Pétert korábban Bige László és egy másik milliárdos, Bojár Gábor is támogatásáról biztosította. Bige Lászlóról azt is tudni, hogy milliókat utalt az ellenzék miniszterelnök-jelöltjének kampányára. Ahogy egy interjúban fogalmazott, „némi apróval” támogatta Márki-Zay Pétert.

Márki-Zay egy korábbi videóban pedig arról beszélt, hogy borítékban is szokott támogatóitól adományt kapni a kampányára.

Megkerestük az ellenzék kampánycsapatát, hogy megtudjuk, honnan származnak a miniszterelnök-jelölt facebookos hirdetéseire fordított források, és miért csak jelszóval lehet megtekinteni a kampánykiadásokra vonatkozó adatokat a honlapjukon. Az Egységben Magyarországért Sajtóosztályának válaszát alább tartalmi változtatás nélkül közöljük.

„Márki-Zay Péter politikusi profiljának fizetett hirdetéseit támogatói felajánlásokból fedezi. Számos magánszemély, civil vagy közéleti ember támogatta személyes politikai kampányait, ahogyan a Mindenki Magyarországa Mozgalom tevékenységét is, és ezek az összegek fedezik a fizetett socialmedia-hirdetések költségeit is.

Ez a bevett gyakorlat számos politikus és politikai mozgalom esetében. Részben a Fidesz esetében is. Emlékezzenek csak, hogy Orbán Viktor maga szokott a választókhoz fordulni, és sárga csekket is küld nekik. Ehhez elég nagy cinizmus kell azok után, hogy pártja, vezető politikusai és személyes környezete sok száz milliárd forint közpénzből gazdagodott. Nem beszélve arról, hogy a Rogán Antal-féle propagandagépezeten keresztül sok száz milliárd forintnyi, adóforintból fizetett kormányzati kommunikációnak álcázva támad személyesen engem és az ellenzék pártjait, politikusait. Apropó Rogán: ha már a vagyonnyilatkozatokat ellenőrizgetik, nem kérdeznék meg tőle, hogy hogyan nőtt korábban a lakása és hogyan tüntet el több száz milliót évente? És a Gazdasági bizottsági elnöki székben őt követő Bánki Eriktől is kérdezzék meg esetleg, hogy a képviselői fizetéséből hogy tudott pár év alatt több mint 300 hektár földet összeharácsolni!

És ne felejtsük el a Fidesz trollhadseregét, a Megafont se, amelyről bíróság mondta ki, közpénzekből, vagyis az ellenzéki emberek pénzéből is kampányol az ellenzék ellen. Egy év alatt félmilliárd forintot szórtak el erre. De ha a legfőbb mikrofonember, Rákay Philip (Fülöp?) 4,5 milliárdos filmprojektjének kifizetését is ide vesszük, akkor a számla már bőven ötmilliárd felett jár. És hol van még a kampány vége!

És ha a mostani kormányfő, azaz Orbán Viktor és a leendő miniszterelnök, azaz Márki-Zay Péter vagyonbeli helyzetét és főleg a közpénzekhez fűződő viszonyukat szeretnék valóban objektíven összehasonlítani, csak egy adalékkal szolgálnánk. Bár Orbán Viktor ezt szemérmesen nem szerepelteti a vagyonnyilatkozatában – mert a közpénzeken milliárdossá lett apjának és gyerekkori barátjának, mai üzlettársának, Mészáros Lőrincnek szervezte ki a most épülő főhercegi major pénzügyi rendezését. De amíg ő a családja révén közpénzekből egy dácsát vett, addig Márki-Zay Péter egy Daciát.

És ez csak egyetlen ügy az Orbán Viktor családjához és legszűkebb köréhez köthető sok száz milliárdos gyanús ügy közül.

Éppen ez a féktelen és pofátlan lopás az, ami már az ország többségét, még egykori fideszes szavazókat is mérhetetlenül felháborít. Nem utolsósorban emiatt fogja Orbán Viktor elveszíteni a tavaszi választást.

A kormányváltás után pedig minden eltitkolt vagyont, az összes gyanús meggazdagodást ki fogjuk vizsgáltatni – már a valóban független hatóságokkal és a korrupciót gyűlölő magyar emberekkel közösen. Felfedjük a Fidesz és bandája összes bűnét, és elszámoltatjuk őket mindenért!”

