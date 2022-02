Orbán Viktornak továbbra sincs megtakarítása, de kifizette a hiteltartozását

Nyilvánosak a köztársasági elnök, a kormánytagok, a parlamenti képviselők, illetve a polgármesterek és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatai. Január 31-ig kellett nyilatkozniuk a 2021-es évet tükröző vagyoni helyzetükről. Az Országgyűlés oldalán elérhető Orbán Viktor vagyonnyilatkozata is, amely alapján továbbra sincs megtakarítása a miniszterelnöknek, ugyanakkor a 2002-ben feleségével közösen felvett jelzáloghitelének tartozását mostanra teljes egészében törlesztette.

Orbán Viktor tavalyi, vagyis a 2020-as vagyoni helyzetét tükröző 2021-es vagyonnyilatkozatában sem tüntetett fel megtakarítást, illetve azt megelőzően sem. 2018 végére papíron összességében még növelte a megtakarításait. A 2019-es vagyonnyilatkozatában az állt, hogy 1 millió 395 ezer forintnyi banki tőkével rendelkezik.

Feleségével, Lévai Anikóval 2002-ben közösen felvett 20 millió forintos hiteltartozása folyamatosan csökkent, 2019-re csupán 3,5 millió forinttal tartoztak, míg 2020 januárjára ez az összeg 2 millió 199 ezer 547 forint volt. 2021-es vagyonnyilatkozata alapján már csak 882 ezer 110 forintot kellett törleszteniük, a legfrissebb nyilatkozata szerint azonban mostanra a teljes összeget befizették.

Ingatlanjaiban nem állt be változás, mostani nyilatkozatában is azok szerepelnek, amelyeket korábban is feltüntetett: résztulajdonosa egy 2002 májusában vásárolt XII. kerületi ingatlannak, illetve tulajdonosa a 2013 szeptemberében vásárolt felcsúti házának.

Feleségén kívül Flóra nevű leánygyermekével él közös háztartásban.

A miniszterelnöki foglalkozásából származó havi adóköteles (bruttó) jövedelméhez Orbán Viktor azt írta, hogy a törvény szerinti fizetésben részesül. Továbbá képviselői tevékenységéből is adóköteles jövedelme származik. Pártelnöki jövedelmét azonban határozatlan időre felfüggesztette.

A miniszterelnök havi illetményének az összege megegyezik a köztisztviselői illetményalap harminckilencszeresével. Az illetményalapot minden évben a költségvetésben határozzák meg.

Tavaly májusban írtuk, hogy Orbán Viktornak 2019-ben havi bruttó 990 ezer forint volt a képviselői illetménye, ez 2020-ban 1 millió 103 ezerre, tavasszal pedig 1 millió 211 ezer forintra növekedett, így összességében bruttó 2 millió 718 ezer forintot keresett havonta.

(Borítókép: Orbán Viktor. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)