A Jobbik kihúzta a gyufát a kötelező oltásról szóló petíciójával a Mi Hazánknál

Eddig Jakab Péter is arról posztolt büszkén, hogy a sokadik oltást is beadatta magának

– olvasható Toroczkai Lászlónak, a Mi Hazánk elnökének közleményében. A radikális párt emlékeztet rá: az ellenzéki összefogás pártjai – köztük a Jobbik is – 2021. április 10-én közös közleményben követelték a kormánytól, hogy a minél gyorsabb és szélesebb körű lakossági beoltás érdekében törölje el az oltási regisztrációt.

„Komáromi Zoltán, az összellenzék első számú egészségpolitikusa pedig azt nyilatkozta, hogy ha ők nyerik a választást, akkor a lehető leggyorsabban meg kell keresni az összes oltatlant, és be kell oltani őket. Szerinte nem sok a negyedik oltás, lesz majd ötödik és hatodik is. Komáromi helyesli, hogy a védettség csak az oltottaknak fog járni, a betegségen átesetteknek nem. Nem meglepők az orvos-politikus kijelentései, hiszen a balliberális ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter is azt nyilatkozta korábban, hogy elfogadhatónak tartja a kötelező oltást. Bő két héttel ezelőtt újabb közös közleményben követelték a balliberális pártok (köztük a Jobbik) az oltás felpörgetését. Akkor pontosan így fogalmaztak: »Követeljük, hogy az Orbán-kormány indítson minden eddiginél átfogóbb oltási kampányt, döntsön a negyedik oltás beadásának lehetőségéről!«” – összegezte a Mi Hazánk elnöke.

Ezek után – Toroczkai László szerint – joggal merül fel a kérdés, hogy a Jobbik megvonja-e a támogatást a szentendrei összellenzéki képviselőjelölttől, a Momentum színeiben politizáló Buzinkay Györgytől, aki már 2020 decemberében arra szólította fel a kormányt, hogy tegyék kötelezővé az oltást.

Arra is kíváncsian várjuk a választ, hogy hol volt Jakab Péter akkor, amikor több millió emberre kényszerítette rá az oltást a kormány. Akkor miért hallgatott?

– kérdezi a radikális ellenzéki párt elnöke.

Hozzátette: mindezekből jól látható, hogy

a Jobbik egy elvek nélküli párt, amely mindig a pillanatnyi önös érdekei alapján cserélgeti mondanivalóját.

Toroczkai László szerint ezzel szemben a Mi Hazánk rávilágított „a Covid-diktatúra mögött meghúzódó gazdasági összefüggésekre”.

„Mi már 2020 óta követeljük a járványszolidaritási adót a koronavírus haszonélvezőire. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely minden korlátozást azonnal feloldana, és egyedül a Mi Hazánknak van oltatlan miniszterelnök-jelöltje. Mi több tüntetést is szerveztünk a kötelező oltások és a Covid-diktatúra ellen, például Orbán Viktor hivatala és az Alkotmánybíróság előtt is demonstráltunk. Hónapok óta működtetünk jogsegélyszolgálatot azoknak, akiket hátrány ért, amiért nem vették fel az oltást. Közzétettünk alkotmányjogi panaszmintákat, melynek következtében több százan fordultak a kötelező oltások miatt az Alkotmánybírósághoz. A Mi Hazánk hónapokkal ezelőtt kezdett aláírásgyűjtésbe az oltás kötelezővé tétele ellen. Mi hoztuk létre a Koronavírus Kutatóközpontot, és a Mi Hazánk polgármesterei által vezetett településeken saját költségvetésünk terhére átmeneti munkahelyeket létesítettünk azoknak, akiket azért rúgtak ki, mert nem vették fel a vakcinát. A jobbikos településvezetők közül senki nem csatlakozott ehhez a felhívásunkhoz!” – fejtette ki közleményében a Mi Hazánk elnöke.

A Jobbik elnöke szerdán jelentette be a Facebook-oldalán, hogy petíciót indított az oltás kötelezővé tétele ellen. Jakab Péter szerint mindenkinek magának kell szabadon döntenie arról, hogy beoltatja-e magát.

Az ellenzéki pártelnök idén januárban kezdett el aktívan arról posztolgatni a közösségi oldalán, hogy „nem lesz kötelező Covid-oltás, ha nyer az ellenzék”, január 26-i bejegyzésben már „oltásbizniszről” írt.

Mégis, kit képvisel Orbán? Az embereket vagy a gyógyszerlobbit?

– kérdezte a Facebook-oldalán azzal kapcsolatban, hogy február 15-étől csak az kap védettségi igazolványt, aki felveszi a harmadik oltást.

A Mi Hazánk egyébként január közepén is tartott egy tüntetést a kötelező oltás és a „Covid-diktatúra” ellen. A demonstráción több ezren vettek részt.

(Borítókép: Jakab Péter / Facebook)