Egy törvényszéki bíró – a pedagógus ülnökök helyett is – az Alkotmánybírósághoz fordult, mert álláspontja szerint Alaptörvény-ellenes a büntető törvénykönyv azon rendelkezése, amely alapján emberölésért a 12. életévüket betöltött gyermekek is büntethetők, ha rendelkeznek a következmények felismeréséhez szükséges belátással. Szerinte nemcsak azt kellene vizsgálni, hogy belátási képességük birtokában valósították-e meg a bűncselekményt, hanem azt is, hogy magatartásukban kimutatható-e más személy ráhatása.